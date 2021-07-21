ليلى علوي في آخر قائمة إيرادات أفلام أول أيام العيد

تذيلت الفنانة ليلى علوي، قائمة إيرادات الأفلام، في أول عيد الأضحى المبارك، حيث حققت 3.5 ألف جنيه فقط، لتحقق المركز الأخير بين الأفلام المعروضة في هذا الموسم.

وتشهد الأيام القليلة المقبلة، رفع الفيلم من السينمات، لاسيما بعد تحقيقه إيرادات ضعيفة جدًا، في موسم العيد، حيث حقق في أسبوعه السابع ما يقرب من 20 ألف جنيه فقط، بينما إجمالي الإيرادات التي حققها تصل إلى 4.3 مليون جنيه فقط.

أبطال وأحداث فيلم ماما حامل لـ ليلى علوي

«ماما حامل»، بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، محمد سلام، حمدي الميرغني، نانسي صلاح، هدى الأتربي، تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم، إنتاج نيوسينشري وأفلام مصر العالمية .

وتدور أحداث فيلم «ماما حامل»، في إطار كوميدي حول إنجاب ليلى علوي طفلين بعد إنجابها لعدد من الأبناء، وصنف جهاز الرقابة الفيلم فوق 12 عامًا لاحتوائه على بعض المواقف الكوميدية التي لا تتناسب مع من هم أقل من هذا العمر.

وكانت الفنانة ليلى علوي، قد عادت إلى السينما بفيلم «ماما حامل»، بعد غياب دام نحو 5 أعوام، منذ فيلمها «الماء والخضرة والوجه الحسن»، الذي عُرض عام 2016.

ليلى علوي في فيلم 200 جنيه

وتعاقدت الفنانة ليلى علوي، مؤخرًا، على فيلم جديد بعنوان «200 جنيه»، وهو بطولة مشتركة، يضم أكثر من نجم، منهم هاني رمزي وإسعاد يونس وأحمد رزق ومحمد فراج وعمرو عبد الجليل ونيللي كريم وآسر ياسين وخالد الصاوي.

وتدور أحداث فيلم «200 جنيه» حول عملة ورقة وهي 200 جنيه يتم تداولها بين طبقات اجتماعية مختلفة في إطار تراجيدي وتنطلق الأحداث من هنا فى مجموعة من القصص المختلفة.