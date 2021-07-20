«مصر الخير» تواصل عمليات ذبح الأضاحي طوال أيام التشريق

بدأت مؤسسة «مصر الخير» ذبح الأضاحي ضمن مشروع «صكوك الأضاحي»، عقب صلاة عيد الأضحى المبارك مباشرة، اليوم الثلاثاء، حيث قامت مؤسسة «مصر الخير» بعمليات بث مباشر لعمليات الذبح عبر صفحات المؤسسة على مواقع السوشيال ميديا، حتى يتثنى للمتبرعين بالصكوك مشاهدة عمليات ذبح الأضاحي لحظة بلحظة عبر البث المباشر لذبح الأضاحي.

وتستمر عمليات الذبح على مدار أيام التشريق لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

وشهدت مؤسسة «مصر الخير» استعدادات مكثفة لبدء عمليات ذبح الأضاحي من خلال مشروع «صكوك الأضاحي»، حيث حجزت ما يزيد عن 60 مجزرًا لبدء عمليات ذبح الاضاحي عقب صلاة عيد الأضحي المبارك خلال الموسم الحالي، ضمن منظومة عمل صك الأضحية بالمؤسسة والتي تنفذها للعام السابع على التوالي.

وتنتشر مزارع مؤسسة مصر الخير للإنتاج الحيواني في محافظات: «البحيرة ودمياط وبني سويف والوادي الجديد وطور سيناء بمحافظة جنوب سيناء».

وقال المهندس أحمد علي؛ المدير التنفيذي لبرامج مؤسسة مصر الخير إن المؤسسة تستهدف من خلال مشروع «صك الأضحية» لهذا العام، الوصول إلى 2 مليون مستفيد من الأسر الأكثر احتياجا، حيث يقوم المتبرع بشراء صك الأضحية والذي يزن 27 كيلو جرام من اللحوم البلدي من المؤسسة بقيمة 3500 جنيه، ثم يحصل من خلاله المضحي على 9 كيلو جرام من اللحوم، في حين يحصل المستحقون على 18 كيلو جرام يتم توزيعهم على الأسر الأكثر احتياجا في المحافظات.

وأوضح أن عدد رؤوس الأضاحي هذا العام بالمؤسسة تعدت 5 آلاف رأس يتم ذبحها في أيام التشريق خلال عيد الأضحى المبارك 2021.

وأضاف المدير التنفيذي للبرامج بمؤسسة مصر الخير، أن عدد المجازر التي يتم ذبح الأضاحي بها يبلغ أكثر من 60 مجزرا، مشيرا إلى أن جميع لحوم صكوك الأضحية بمؤسسة مصر الخير يتم ختمها بالختم الأحمر البلدي، حيث أن رؤوس العجول يتم تربيتها في مزارع مؤسسة مصر الخير المنتشرة بعدة محافظات ويتم ذبحها ضمن منظومة صك الأضحية بعد وصول سن العجل للسن الشرعي للذبح.

وأشار إلى أن مؤسسة «مصر الخير» وفرت أكثر من 60 عربة دبابة حمولتها تصل طن ونصف الطن، فضلا عن 20 عربة جامبو حمولتها تصل 5 أطنان، بالإضافة إلى 30 عربة لنقل كركس الذبيحة، وذلك ضمن خطة نقل وتوزيع اللحوم على الأسر الأكثر احتياجا بالمحافظات.