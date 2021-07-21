تعرف على موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021

تنتهي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منتصف الأسبوع المقبل، من تصحيح أوراق إجابات امتحانات الدبلومات الفنية 2021، استعدادا بعدها للكشف عن عن موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021، والتى شارك فيها ما يزيد على 750 ألف طالب.

مصادر بـ التعليم تكشف موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021

وقال مصدر بوزارة التربية والتعليم لـ«الوطن» إنَّ موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021، سيكون قبل نهاية يوليو الجاري، حيث ستنتهي الوزارة الأسبوع المقبل من رصد كل الدرجات بعد التصحيح، والإحصاء التقديري للمجاميع التقديرية، بعدها يتم الإعلان عن النتيجة، والتى سيتم طرحها عبر البوابة المصرية للتعليم الفني

إقبال كبير على مدارس التكنولوجيا التطبيقية

وبعيدًا عن نتيجة الدبلومات الفنية، يستمر فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس التكنولوجيا التطبيقية للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، وهي التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعمل على إنشاء مزيد من المدارس في التخصصات الصناعية والاستثمارية، لتوطين الصناعات الكبرى، لتصبح السوق المصرية مفتوحة أمام الشباب المصري، في ظل اهتمام حكومي متزايد في السنوات الأخيرة بالتعليم الفني

وفسر الدكتور عمرو بصيلة رئيس قطاع التعليم الفني بالوزارة في وقت سابق، إقبال الطلاب على هذه المدارس، بأنَّ المدارس التكنولوجيا التطبيقية توفر للطلاب أحدث الوسائل لتدريبهم ليكونوا مؤهلين للتشغيل بشركات ومصانع الشركاء الصناعيين مع الوزارة بعد التخرج، حيث يتم توظيفهم في التخصصات العلمية التي درسوها، برواتب مجزية مع أيضا أحقيتهم في الالتحاق بالجامعات التكنولوجية التي أنشأتها الدولة، فضلًا عن منح الطالب الفرصة للعمل في وظيفة لائقة ومتميزة بمرتب مجزي ويستكمل تعليمه الجامعي في نفس الوقت.

وشدد على أنَّ خريجي المدارس التكنولوجيا يتم امتحانهم عن طريق رجال الصناعة، وليس المعلمين، لقياس المهارات العلمية والفنية التي حصلوا عليها طوال فترة دراستهم.