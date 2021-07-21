مصرع شخصين غرقا في أسيوط

لقى صبى وشاب مصرعهما غرقا أثناء الاستحمام بمياه ترعتي الملاح وقرية العقال القبلى التابعة لمركز البدارى في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا، اليوم، من مأمورقسم شرطة أول أسيوط بوصول بلاغا لغرفة عمليات النجدة بوجود غريق بقناطر عرب المدابغ، وعلى الفور انتقل فريق من مباحث القسم وسيارة الإسعاف والإنقاذ النهري وجرى انتشال الجثة بمعرفة فرق الإنقاذ النهري.

وبالمعاينة والفحص تبين أن الغريق يدعى «محمد عبدالحكيم عبدالرجال حسين»، 16 سنة، وبسؤال أسرته ذكروا أنه حال قيام الغريق بالاستحمام في مياه الترعة هربا من حرارة الجو لقي مصرعه غرقا، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الإيمان العام تحت تصرف النيابة.

كما تلقى مدير أمن أسيوط إخطار من مأمورمركز شرطة البداري، بوصول بلاغا لغرفة عمليات النجدة بوجود غريق أمام نقطة شرطة العقال القبلى دائرة المركز.

وبانتقال قوات الشرطة والإنقاذ النهري، تم انتشال الجثة وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى «محمد أحمد عاطف»، 23 سنة مقيم بقرية العقال القبلى دائرة المركز، وجرى تحرير المحاضر اللازمة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وكشفت تحريات مباحث المركز أنه حال قيام الغريق بالاستحمام في مياه الترعة فغرق أثناء الاستحمام، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى البداري تحت تصرف النيابة.