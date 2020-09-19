مصرع طفل غرقا في ترعة أثناء لهوه بأسيوط

لقي طفل مصرعه غرقًا، إثر سقوطه في ترعة، أثناء قيامه باللهو أمام منزله بقرية نزلة باقور، التابعة لمركز أبو تيج بمحافظة أسيوط.

وتلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو تيج، بوصول بلاع لغرفة عمليات النجدة من الأهالي، يفيد بوقوع حادث غرق طفل بترعة أمام المنزل، بقريه نزلة باقور بدائرة المركز.

وتبين غرق الطفل محمد حمادة أحمد علي، 3 سنوات، في ترعة أمام المنزل، بذات الناحية.

وكشفت التحريات التي قام بها فريق مباحث المركز، أنه حال قيام الطفل باللهو أمام منزله المواجه للترعة انزلقت قدماه، وسقط بالترعة وغرق.

وجرى انتشال الجثة بمعرفة الأهالي، ونقلها بواسطة الإسعاف لمشرحة المستشفى المركزي، وحُرر المحضر اللازم، وتم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.