مصرع شاب غرقا في منطقة «فم البحر» بأسيوط: «نزل يعوم واختفى»

لقى شاب مصرعه، وذلك في أثناء محاولته الغطس بمنطقة «فم البحر» بقرية «بني محمد الشهابية» التابعة لمركز أبنوب في محافظة أسيوط.

وتلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة «أبنوب»، يفيد وجود حالة غرق بمنطقة «فم البحر» بقرية بني محمد الشهابية دائرة المركز.

وانتقل فريق من مباحث المركز وفرق الإنقاذ النهري والإسعاف وجرى انتشال الجثة بمعرفة فرق الإنقاذ النهري.

وبالمعاينة والفحص، تبين أنَّ الجثة لمواطن يدعى «عمر شكري حسن» (24 عامًا - من عائلة أبو النصر بالقرية).

وكشفت التحريات التي أجراها فريق مباحث المركز، أنَّه حال قيام الغريق بالغطس بمياه منطقة «فم البحر» غطس ولم يظهر.

وتمّ استخراج الجثة بمعرفة الإنقاذ النهري، وجار تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية.