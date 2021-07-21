كان يلهو أمام المنزل: إصابة طفل صدمه «توكت توك» بأسيوط

أصيب طفل بإصابات متفرقة بعد أن صدمه «توك توك»، دون لوحات معدنية أثناء قيامه باللهو أمام منزلهم بالغنايم شرق في محافظة أسيوط وجرى نقله لمستشفى الغنايم المركزي وتحويله للمستشفى الجامعي.

وتلقى اللواء أسعد ىالذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة الغنايم يفيد بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالى بوقوع حادث اصطدام «توك توك» دون لوحات بطفل في الغنايم شرق دائرة المركز.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف وبالمعاينة والفحص تبين إصابة الطفل «مصطفى باسم عبيد»، 10 سنوات مقيم بالغنايم شرق، وبسؤال أسرة الطفل المصاب عن سبب الحادث ذكروا أنه حال قيام الطفل باللهو بالشارع أمام المنزل صدمه التوك توك.

جرى نقل الطفل إلى مستشفى الغنايم المركزى وتحويله إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وتحرير المحضر اللازم وجارى إستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وشهدت محافظة أسيوط اليوم عددا من الحوادث المختلفة من بينها مصرع صبى وشاب غرقا أثناء إستحمامهما بمياه ترعتى الملاح بحى غرب أسيوط والعقال القبلى التابابعة لمركز البداري، كما شهد مركز البدارى بالمحافظة يومى الأحد والأثنين الماضيين حوادث أصابة أطفال أشقاء بحالة تسمم، إثر تناولهم وجبة غذائية فاسدة، أُعدت داخل المنزل بقرية العتمانية التابعة لمركز البداري، وآخرون بقرية قاو النواورة التابعة لمركز البداري بأسيوط، ونُقل المصابون إلى مستشفى البداري المركزي.