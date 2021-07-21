أحمد عز يحقق رقما قياسيا في أول أسبوع لـ«العارف»: إيراداته وصلت لـ12.3 مليون

حقق الفنان أحمد عز، رقمًا قياسيًا، بفيلمه الجديد «العارف»، الذي يُشارك في موسم أفلام عيد الأضحى، إذ حظى بإقبالٍ ضخم من الجمهور، منذ اليوم الأول لطرحه الأربعاء الماضي، رغم نسبة إشغال السينمات حاليًا، والتي تعمل بطاقة 70% فقط بسبب الظروف التي فرضتها جائحة فيروس كورونا على الصالات.

وحصد فيلم «العارف»، في الأسبوع الأول لعرضه، 12.3 مليون جنيه، منذ يوم الأربعاء الماضي وحتى مساء أمس الثلاثاء، فيما حقق في أول أيام العيد 3.2 مليون جنيه، متفوقًا على الأفلام المنافسة له وبفارقِ كبير.

أبطال وأحداث فيلم العارف

فيلم «العارف» بطولة أحمد عز، أحمد فهمي، محمود حميدة، كارمن بصيبص، مصطفى خاطر، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج أحمد علاء، وبدأ عرضه في السينما يوم الأربعاء الماضي، وسبقه تنظيم حفلًا للعرض الخاص مساء الثلاثاء، حضره أبطال الفيلم، وعدد كبير من النجوم.

تدور أحداث فيلم «العارف» حول الحرب الجديدة من خلال التكنولوجيا وسيطرة «الهاكرز»، من خلال تورط يونس ويجسد دوره أحمد عز الذي يعيش مع زوجته وطفلته الرضيعة في سرقة أحد البنوك عن طريق شبكات الإنترنت، ويقع في مأزق ويتورط من قبل إحدى العصابات الخطيرة التي تستهدفه وعلى رأسهم راضي والذي يجسد دوره الفنان أحمد فهمي.

أحمد عز يتحدث عن فيلم العارف

وكان الفنان أحمد عز، قد كشف عن كواليس فيلم «العارف»، قائلًا إنه الفيلم نتاج مجهود عامين، وجرى إيقاف تصويره في أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، مشيرًا إلى أنَّه من أصعب الأفلام التي قدمها على مستوى الإرهاق الجسدي، موضحًا أنَّ فكرة الفيلم مواكبة جدًا للتطور الذي يحدث في السينمات حول العالم.

وأضاف «عز»، في تصريحات تلفزيونية، أنَّه لا يعتقد أن الحروب الحالية أو المقبلة ستكون حروبا بالدبابات والطيارات، بل عبارة عن سيطرة فكرية، وهو ما يجري تقديمه في السينما، وكذلك في السوشيال ميديا، فالحروب المقبلة ستكون معارك للسيطرة على العقول، مؤكدًا أن الجميع يلاحظ أن 60 إلى 70% من إيرادات السينما تعتمد على المرحلة السنية من 10 إلى 25 عاما: «هو ده الجيل اللي بالموبيل بتاعه يقدر يشوف أي حاجة في أي وقت»، لذا كان من الضروري أن يكون الفيلم مواكبًا للتطورات.