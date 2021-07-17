أحمد عز يحذر من التهاون مع «كايزر تشيفز»: بيلعبوا كورة قديمة

أكد الناقد والمحلل الرياضي بقنوات «أون سبورتس»، أحمد عز، أن البعض يظن أن نادي كايزر تشيفز الذي سيواجه المارد الأحمر اليوم، في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، لا ينتمي لفئة الكبار، مشيرًا إلى أن ذلك يرجع للتاريخ الذي لم يجعله من منافسي النادي الأهلي والألقاب في السنوات الأخيرة، وترتيب جداول الدوري المحلية، لافتًا أن ذلك جعل البعض يظن أن المباراة ستكون سهلة.

وأوضح «عز»، خلال لقائه مع برنامج «تامر وعز في جمهور التالتة»، المذاع عبر فضائية «أون تايم سبورت»، أن بعض الجمهور احتفل بالمباراة كأنها مباراة منتهية نظرًا لأن اسم المنافس يوحي بأن الأمر قد يكون سهلًا، محذرًا من التهاون بشأن هذا الفريق، والذي تكمن نقطة قوته في عدم وجود لاعب «سوبر ستار» يمكن مراقبته ومتابعته.

وتحدث الناقد الرياضي عن طريقة لعب فريق كايزر تشيفز قائلا: «هي فرقة بتلعب كورة صعبة جدا وتقدر تعتبرها بتلعب كورة قديمة بطريقة اللعب المباشر ودي طريقة متعبة ومؤذية لأني لو فتحت خطوط وأنا بهاجم واتلعبت كورة طويلة ولو أنا مش بهاجم هيقولوا الأهلي مبيهاجمش وأنت ضيعت هيبة الأهلي يا موسيماني».

وأكد «عز»، أن توقعات الجماهير على مستوى عال جدًا، وتنتظر مباراة كبيرة على المستوى الجمالي من لاعبي الأهلي، بينما المباراة قد تذهب لكرة القدم العملية، مشددًا على ضرورة فهم الجمهور للطريقة التي سيلعب بها الأهلي مباراة اليوم «حتى لو كان الجيم مش حلو».

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء الجمعة، استعداداته لمباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث خاض المارد الأحمر المران الأخير بالمغرب، مساء أمس، على ملعب «كهرماء» بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، حيث بدأ المران بمحاضرة فنية عقدها بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق مع اللاعبين، تحدث خلالها عن العديد من النقاط المهمة لمباراة اليوم.

وحرص الجهاز الفني واللاعبون على التجمع في نهاية المران من أجل الدعاء للتتويج بالنجمة العاشرة.

ومن جانبهم، أدى اللاعبون فقرات تدريبية متنوعة، فيما خاض حراس المرمى تدريبات قوية.