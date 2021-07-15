حديث المساء.. أحمد عز وهاني رمزي والتحورات.. أبرز ما جاء في «التوك شو»

تقدم «الوطن» لقرائها «حديث المساء»، وهو ملخصًا لأبرز ما تناولته برامج «التوك شو» المسائية من فقرات وموضوعات، حيث اختلفت المواضيع التي جرى مناقشتها في البرامج بالأمس، حيث أجرى عدد من المتخصصين مداخلات هاتفية مع عدد من القنوات والبرامج.

أحمد عز يجري مداخلة مع شريف عامر

أجرى الفنان أحمد عز مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، للحديث حول فيلمه الجديد «العارف».

أحمد عز: فكرة «العارف» السيطرة على العقول.. «إحنا بنسيب تاريخ»

أحمد عز: «العارف» يواكب تطور السينما العالمية.. ويقدم «نمط أكشن مختلف»

أحمد عز : عيب حد يتسمى «نمبر وان» في وجود الزعيم والفخراني.. ميصحش كده

مداخلات لسفيرين مع شريف عامر

وأجرى سفيري الدنمارك وبريطانيا مداخلات عبر تطبيق «زووم» مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر فضائية «mbc مصر».

سفير الدنمارك لدى مصر: نهر النيل «جليل وملكي» ومن الأشياء المبهجة

سفير بريطانيا بالقاهرة: المصريون «دمهم خفيف».. وسعيد بوجودي هنا

اهتمام إعلامي بمتحور «لامبدا»

وأجرى عدد من المتخصصين مداخلات هاتفية للحديث حول متحور «لامبدا» الجديد، والذي يعتبر أحدث تحورات فيروس كورونا.

«الصحة العالمية»: لم نرصد أي إصابات بمتحور «لامبدا» في الدول العربية

الطبية الأوروبية: سلالة «لامبدا» الأخطر في العالم وتقاوم لقاحات كورونا

الصحة العالمية: «لامبدا» ينتشر بشكل أسرع

مستشار الرئيس يكشف تفاصيل جديدة عن «لامبدا»: «بيلغبط» الجهاز المناعي

هاني رمزي يعتذر للمواطن الذي اعتدى عليه الكمسري بقطار منوف

أجرى الفنان هاني رمزي مداخلتين للتعليق على واقعة تعدى كمسري قطار منوف على أحد الركاب أمام ابنته، ووجه دعوة للمواطن المعتدى عليه لحضور مسرحيته الخاصة.

هاني رمزي لصاحب واقعة قطار منوف: «إحنا آسفين.. نفسي أفرحك في العيد»

هاني رمزي للمواطن المعتدى عليه من كمساري: «إحنا بنتأسف لك»