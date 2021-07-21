تعرف على تردد قناة دي إم سي دراما الجديد 2021 وخطوات الضبط

زادت عمليات البحث، الفترة الحالية، عن تردد قناة دي إم سي دراما الجديد، والذي أعلنت عنه القناة ضمن تردد القنوات الجديد على القمر الصناعي النايل سات بنهاية شهر يونيو المُنصرم.

إذ نوّهت القناة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن توقف التردد القديم: «سوف يتوقف البث لقناة dmc على هذا التردد يوم 30 يونيو، تابعونا على التردد الجديد: 12092 رأسي».

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» تردد قناة دي إم سي دراما الجديد على النايل سات وكيفية ضبط التردد على شاشة التليفزيون على النحو التالي:

تردد قناة دي إم سي دراما الجديد

التردد: 12092.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

الاستقطاب: رأسي.

كيفية ضبط تردد قناة دي إم سي دراما الجديد

ويمكنك ضبط تردد قناة دي إم سي دراما الجديد على شاشتك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

- اضغط على زر Menu أو القائمة.

- اضغط على كلمة خيارات Options من القائمة.

- بعد ذلك اختيار تثبيت أو Installation.

- يفضل عند ضبط القناة اختيار تثبيت يدوي أو Manual Installation.

- اختر القمر Nilesat/ Arabsat من قائمة الأقمار Sat Menu.

- أدخل التردد كتابةً.

- اختر التردد الرأسي V.

- اختر معدل الترميز 27500 ثم اضغط على موافق Ok.

- انتظر حتى الانتهاء من البحث، وأخيرًا اضغط على حفظ أو Save.

- بعد ذلك ابحث عن القناة ضمن قائمة القنوات الموجودة لديك لتجد أنّه تم ضبطها بنجاح على التردد الجديد.

وتضم شبكة dmc قناتي dmc وdmc دراما، ويعد برنامج «صاحبة السعادة» الذي تقدمة الفنانة إسعاد يونس من أشهر البرامج الحصرية التي يجري بثها من خلال القناة، والذي لاقى شهرة واسعة ونجاحًا كبيرًا.