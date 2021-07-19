تردد قناة الحج الجديدة 2021.. «لبيك اللهم لبيك»

زادت عمليات البحث مؤخرًا على الموقع العالمي «جوجل» عن تردد قناة الحج الجديدة 2021 التابعة للمملكة العربية السعودية، وذلك لمتابعة شعائر الحج المقدسة والوقوف بعرفة، إضافة إلى عرض تكبيرات العيد، التي يحرص كثير من المسلمين على متابعتها في المنزل.

وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، تردد قناة الحج الجديدة 2021 بالإضافة إلى تردد القنوات الأخرى الناقلة لشعائر الحج والوقوف بعرفة، وكيفية ضبطها على شاشة التلفاز، وذلك في السطور التالية..

تردد قناة الحج الجديدة 2021

يمكن لمن يرغب في متابعة قناة الحج، ضبط التردد الجديد على التلفاز كالآتي..

القمر الصناعي: نايل سات

الجودة: HD.

التردد: 12149

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب أفقي H

تردد قنوات الناقلة لشعائر الحج 2021

أتاحت المملكة العربية السعودية إمكانية متابعة شعائر الحج للعام الجاري 2021، بشكل مجاني وجاءت الترددات كالآتي..

تردد قناة الحج السعودية 2021

القمر الصناعي: عرب سات

الجودة: HD.

التردد: 12015

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي V

تردد قناة لبيك اللهم لبيك 2021

القمر الصناعي: عرب سات

الجودة: HD.

التردد: 12015

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي V

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة لبيك اللهم لبيك 2021

القمر الصناعي: نايل سات

الجودة: HD.

التردد: 10922

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي V

معامل تصحيح الخطأ: 8/7.

تردد قناة تكبيرات العيد 2021

القمر الصناعي: نايل سات

الجودة: HD.

التردد: 10728

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي V

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

خطوات ضبط تردد قناة الحج الجديدة 2021 على شاشة التلفزيون

ويمكن ضبط تردد قناة الحج الجديدة 2021 على شاشة التلفزيون، من خلال اتباع عدة خطوات دون الحاجة إلى فني متخصص في تنزيل القنوات، في السطور التالية..

- اضغط على زر Menu، بالضغط على زر القائمة في الريموت كنترول المتحكم في الريسيفر الخاص بك.

- اختر Installation أو كلمة الإعدادات من القائمة التي تظهر أمامك على الشاشة.

- اختر تركيب يدوي Menual Installation.

- بعد ذلك اختر نوع القمر الصناعي «نايل سات».

- اكتب تردد القناة الموجود مسبقًا للبث علي الجودة أو للبث العادي.

- اضغط على كلمة ok، وابحث عن القناة عبر قائمة القنوات الموجودة على جهازك.