محافظ الشرقية يتابع أعمال وحدة التدخل السريع لإزالة 6860 طن قمامة

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أعمال وحدة التدخل السريع بالديوان العام لإزالة ورفع 6860 طن قمامة من مراكز ههيا والإبراهيمية وبلبيس وفاقوس حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين والمظهر الجمالى والحضارى للمحافظة أمام المواطنين والزائرين خلال عيد الأضحى المبارك.

وفي هذا الإطار أوضح المهندس محمد صلاح المشرف العام على وحدة التدخل السريع بمحافظة الشرقية أن الوحدة قامت برفع 1100 طن قمامة ومخلفات من مركز ومدينة ههيا بالإضافة لرفع 3200 طن قمامة من مركز بلبيس، فضلاً عن رفع 2500 طن قمامة من مركز فاقوس بواقع 125 نقلة ورفع 60 طن قمامة من مركز الإبراهيمية بواقع 6 نقلات بإجمالي 9500 طن قمامة ورمال بواقع 475 نقلة لتوصيلها للمدفن الصحي بالخطارة بإستخدام 9 معدات 7 سيارات قلاب حمولة 20 طن - 2 لودر .

وتنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية قامت وحدة التدخل السريع بعمل الصيانة الدورية للمدفن الصحي بالخطارة عن طريق تغطية الخلية بـ 2640 طن رمال وتسوية المطالع لمنع حدوث الإشتعال الذاتى بالخلية.

هذا وقد أكد محافظ الشرقية على إستمرار شن الحملات المكثفة لرفع المخلفات بجميع مراكز ومدن المحافظة، والتعامل الفورى مع بؤر تجمعات القمامة كافة للحد من إنتشارها وتحسين الرؤية البصرية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وكإجراء إحترازي ووقائي ضمن سلسلة الإجراءات والتدابير الإحترازية التي تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19، وحفاظاً على المنظر الجمالى والحضارى لمداخل ومخارج المحافظة.

وناشد المحافظ المواطنين وأصحاب محلات الجزارة بضرورة إلقاء القمامة ومخلفات الذبح فى الأماكن المخصصة لذلك للحفاظ على الصحة العامة والمظهر الحضارى للمحافظة.