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مصرع وإصابة 3 أشخاص سقطت سيارتهم في الرياح التوفيقي بطوخ

كتب:

حسن صالح
12:54 م | الأربعاء 21 يوليو 2021
جانب من الحادث

جانب من الحادث

لقيت سيدة مصرعها وأصيب 2 آخرين في حادث سقوط سياره ملاكي فى الرياح التوفيقى بطوخ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فصرحت بدفن الجثة عقب مناظرة الطب الشرعي وانتداب المهندس الفني لفحص الحادث والإستعلام عن حالة المصابين.  

تلقي مدير امن القليوبية إخطارا من مأمور مركز طوخ  بسقوط سيارة ملاكي في الرياح التوفيقي واننقلت الأجهزة المعنية وتبين مصرع سيدة وإصابة 2 آخرين تم نقلهم لمستشفى بنها الجامعي وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

 

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