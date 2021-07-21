محافظ أسيوط يناقش مستجدات تطوير 149 قرية ويلتقي شباب «YLY»

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، بمكتبه بديوان عام المحافظة، المهندس محمد فوزي النشار رئيس جهاز التعمير بوسط وشمال الصعيد والمهندس محمد عادل مدير تنفيذ المشروعات بجهاز تعمير الوادي الجديد، لبحث ومناقشة مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وقال محافظ أسيوط إن اللقاء يأتي ضمن الخطوات التي تتخذها المحافظة لتنفيذ أعمال المرحلة الجديد من مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري وفقًا للمعايير القياسية وعلى كفاءة عالية بمختلف الخدمات المقدمة للمواطنين للنهوض بأعمال البنية التحتية من شبكات مياه وصرف صحي وتعليم ووحدات صحية.

كما استقبل المحافظ، فريق شباب مبادرة «YLY»، للتهنئة بعيد الأضحى المبارك وهي مبادرة أطلقتها وزارة الشباب والرياضة على مستوى المحافظات بهدف تحفيز الشباب وخدمتهم وتنمية قدراتهم، بحضور ممثلي مديرية الشباب والرياضة بأسيوط وفريق مراكز شباب مصر.

ورحب محافظ أسيوط بشباب المبادرة وقدم لهم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك مؤكدا أن هذه اللقاء تأتي ضمن الاجتماعات الدورية التي يحرص على عقدها مع الشباب تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للاهتمام بالشباب ودعمهم والاستماع إلى آرائهم والاستفادة بأفكارهم حيث تناول اللقاء طرح العديد الأراء والأفكار لعدد من القضايا التي تهم الشباب.

وأكد المحافظ على دعمه الكامل لمبادرة «YLY» شباب يدير شباب، والتي تعتمد على تكوين مجموعات من الشباب المتطوعين يتواصلون مع نظرائهم من الشباب للتعرف على متطلباتهم واحتياجاتهم من برامج ومشروعات وزارة الشباب والرياضة للقيام بتنفيذها إضافة إلى عقد لقاءات حوارية مع المسئولين لتبادل الآراء وطرح الاستفسارات حول مختلف القضايا منوها إلى تذليل كافة العقبات لتنفيذها بهدف توسيع وتعميق دائرة الحوار مع الشباب وبناء وتنمية قدراتهم وحث الشباب على المشاركة فى مختلف الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية التي تنفذها المبادرة.

من جهى أخرى، وجّه المحافظ أسيوط إلى استمرار وتكثيف حملات النظافة ورفع الاشغالات بجميع أحياء ومراكز وقرى المحافظة طوال أيام عيد الأضحى المبارك تحت إشراف رؤساء المراكز والاحياء ونوابهم منوهًا إنه تم توزيع 23 معدة كنس وشفط الاتربة بمختلف المراكز والأحياء للمشاركة في منظومة النظافة والتجميل وتم وضع خطة متكاملة للنظافة يتم من خلالها تنظيم حملات مستمرة لرفع كافة المخلفات والاتربة من الشوارع والميادين بمختلف قرى ومراكز المحافظة ومنع تراكمات القمامة في إطار اهتمام المحافظة بتقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات خاصة منظومة النظافة للحفاظ على البيئة العامة وصحة المواطنين.

كانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البدارى بقيادة محمد حسن الديب رئيس المركز نظمت حملة مكبرة لرفع وتحسين مستوى النظافة ورفع كافة المخلفات من الشوارع بصفة دورية خلال الفترتين الصباحية والمسائية، وفي مركز ومدينة الغنايم تم شن عدة حملات نظافة موسعة بإشراف خالد عويس رئيس المركز شملت المدينة والقرى حيث تم رفع القمامة والمخلفات من مناطق متعددة والشوارع المختلفة ونقاط تجميع القمامة.

أما في مركز ومدينة صدفا تم تكثيف الحملات باستخدام معدات كنس وشفط الأتربة التي تم ضمها مؤخرا للمركز لرفع وتحسين مستوى النظافة ورفع كافة المخلفات بصفة دورية خلال الفترتين الصباحية والمسائية تحت اشراف محمد كمال رئيس المركز ونواب رئيس المركز.