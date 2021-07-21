ماذا يحدث لو تخلفت عن موعد حصولك على لقاح كورونا؟.. «الصحة» تُجيبك

منحت وزارة الصحة والسكان فرصة للمواطنين الذين تخلفوا عن موعد الحصول على اللقاح، لأسباب مختلفة سواء لعدم الإتاحة في يوم الحصول على الجرعة أو لظروف طارئة.

وحال التخلف عن الموعد المرسل في الرسالة النصية، سيتلقى هاتف الشخص صاحب طلب التسجيل رسالة تفيد بتخلفه عن موعد الحضور وإلغاء موعد الحضور، بعدها يمكن للمواطن التواصل عبر الخط الساخن للتطعيم رقم 105، والإبلاغ بالتخلف عن الموعد، وعليه سيتمّ إلغاء طلب التسجيل القديم، وتفعيل طلب موعد جديد، أو يدخل المواطن عبر موقع تسجيل لقاح كورونا وطلب إعادة تفعيل موعد جديد، بعدها ستصل له رسالة نصية على هاتفه بالموعد الجديد.

الصحة: فرصتان فقط للتخلف عن الحصول على اللقاح

وبحسب مصدر بوزارة الصحة والسكان قال لـ«الوطن»، إنَّ للمواطن فرصتين فقط للتخلف عن موعد الحصول على اللقاح، بعدها يتمّ وضعه فيما يسمى بـ«القائمة السوداء»، حيث يتمّ تجاهل أي طلب تسجيل له لاحق لحين الانتهاء من الطلبات المسجلة بالفعل.

وتستهدف الحكومة بنهاية عام 2021، تطعيم 40 مليون مواطن من المصرح والمسموح لهم بالحصول على اللقاح

رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا: مصر خالية من أي تحورات خطيرة

وقال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان، في ندوة بـ«الوطن» قبل أيام، إنَّ مصر خالية من أي تحورات خطيرة لفيروس كورونا، مطالبا من المواطنين خلال فترة العيد الأضحي الالتزام خاصة وأن المناسبات تتسم لدينا بالتجمعات الكبيرة، لدينا تخوفات ونتمنى أن تمر فترة عيد الأضحي بسلام، مؤكّدًا جميع اللقاحات لها فعالية ضد فيروس كورونا وتحوراته، واللقاح لا يمنع الإصابة بالفيروس ولكن يخفف من حدة الأعراض ويجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة.