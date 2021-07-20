غدا.. استئناف العمل في مراكز لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أنَّه ابتداءً من غد الأربعاء الموافق 21 يوليو سيتمّ فتح مراكز التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا على مستوى الجمهورية وذلك بعد اغلاقه يومي 19 و20 يوليو الجاري «وقفة عيد الأضحى 2021 وأول أيام العيد»، وسيبدأ من غدا عودة العمل في مراكز اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد بصورة طبيعية.

وقال مصدر بوزارة الصحة والسكان، إنَّ يومي الإغلاق بسبب عيد الأضحى المبارك، مبينًا أنَّ جميع اللقاحات التي استوردتها مصر أو تصنع محليا موجودة في كل مراكز تلقي اللقاح، موضحًا أنَّ وزارة الصحة والسكان طالبت المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس بعد أخذ اللقاح، كما أن اللقاحات لا تمنع الإصابة بالفيروس ولكنها تخفف من حدة الأعراض وتجعلها بسيطة ومتوسطة بدلًا من كونها خطيرة.

«الصحة» تناشد المواطنين تلقي لقاح كورونا من غد

وأوضح المصدر، لـ«الوطن»، أنَّ وزارة الصحة ناشدت المواطنين بالذهاب للمراكز عقب إجازة عيد الأضحى، مشيرًا إلى أنَّ وزارة الصحة والسكان قد حددت خطوات تسجيل لقاح كورونا في مصر، من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان وجاءت الخطوات على النحو التالي:

خطوات تسجيل لقاح كورونا المستجد عبر موقع وزارة الصحة والسكان

- الدخول على الموقع الإلكتروني من هنا.

- إدخال الاسم الرباعي.

- إدخال السن والتاريخ المرضي.

- إدخال المنطقة المحددة لتلقي اللقاح.

- تسجيل رقم الهاتف المحمول، قبل أن يستقبل الشخص المسجل رسالة تحمل كود تحقق على هاتفه.

- تدوين الكود في الخانة المحددة.

- استكمال الخطوات بتحميل صورة من الرقم القومي اختياريا.

- تحميل أي شهادات مرضية للمواطن.

- استكمال البيانات حتى يحصل على رقم الطلب الخاص بالحصول على اللقاح.

- يصل الرقم في صورة رسالة نصية على الهاتف المحمول.