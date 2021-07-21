شروط حفل صاحبة «أبو أحمد» بالساحل: مسموح بالأبيض أو الأسود فقط.. والدخول بـ750 جنيها

تستعد الفنانة الشابة صولا عمر، لإحياء حفلٍ غنائي، مساء اليوم الأربعاء، بالتزامن مع احتفالات ثاني أيام عيد الأضحى المُبارك، في إحدى القرى بالساحل الشمالي.

وكشف أحد منظمي الحفل، لـ«الوطن»، تفاصيل هذا الحفل، حيث تبلغ قيمة التذكرة 750 جنيهًا، فيما يُشترط على الحضور ارتداء ملابس ذات الأبيض أو الأسود فقط، دون أي ألوان أخرى، ليكون هذان اللونان الكود الرسمي للحفل.

وأكّد أحد منظمي الحفل، أنَّه لا يُفضل حضور المُحجبات لهذا الحفل، بينما يحضر اللواتي يرتدين التربون أو الـ«إسبانش»، وذلك لما يتناسب مع أجواء المكان والساحل الشمالي بشكلٍ عام.

من هي صولا عمر؟

صولا عمر، حققت شهرة واسعة، خلال الشهور القليلة الماضية، بعد تقديمها أغنية «أبو أحمد»، التي حظيت بتفاعل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

صولا عمر، هي فتاة كانت تنتج العديد من الفيديوهات الساخرة عن العلاقات الاجتماعية، وبدأت فكرة الأغنية الشهيرة بعد تواصل بينها وبين المنتجة دينا ياقوت، لإنتاج برنامج اجتماعي ساخر، ولكن تحول الأمر إلى أغنية بعد أن سمعوا صوتها وهي تغني.

وتقول كلمات أغنية أبو أحمد لـ«صولا»: «أبو أحمد خدني الكوافير.. أبو أحمد دفعته كتير.. أبو أحمد عيّنلي شوفير.. أبو أحمد شقته عالنيل.. أبو أحمد فتح التلاجة.. أبو أحمد ملقاش فيها حاجة.. أبو أحمد اقفلها وراك.. أبو أحمد اطلب من ماك.. أبو أحمد اكتبلي الشقة.. أبو أحمد اوعى تقول لأه.. أبو أحمد يالا على مارينا.. أبو أحمد فشاليه بجنينه.. أبو أحمد هشتري عربية.. أبو أحمد رخصتها عليّا.. أبو أحمد وتكون عالزيرو.. أبو أحمد على طول بدعيله.. أبو أحمد نفسي في تليفون.. أبو أحمد ويكون آيفون».