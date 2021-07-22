حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 22-7-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف مولود برج الجوزاء أنّه يفكر في الأمور بشكلٍ جيد في مختلف الأمور، بالإضافة إلى تميزه بالأمور المنطقية والحسابية، ويعرف بحسهم الفكاهي المحبب للمحيطين بهم.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيًا

القمر في منزل المدخرات يمدك اليوم بالحكمة، وتتيسر سبل الوصول لزيادة مكاسبك.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيًا

الوضع الفلكي يساعدك اليوم على التوصل لحلول مع الطرف الآخر.

من أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان الراحل محمود عبد العزيز، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يونيو.