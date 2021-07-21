«عاريان داخل السيارة».. أدلة ثبوت جديدة في علاقة سائق أوبر بصديقته

الجثتان عاريتان.. مشهد جديد تتسع معه دائرة ألغاز حادث سائق أوبر وصديقته، المصادر الأمنية أكدت أن الشاب وصديقته كانا يخططان للزواج قبل أن ترفض أسرة الفتاة مطلب الشاب، لتستمر علاقتهما وتنتهي بكارثة.

المصادر الأمنية أكدت أيضًا أن الشاب والفتاة اتفقا على قضاء ليلة معا، وأنهما أقاما علاقة محرمة داخل السيارة التي اتخذت من جراج بالهرم ساترا لها، وظلا داخل السيارة بعد أن أغلقا كل نوافذها، دون أن يدري أيا منهما أنه سيكون جمعهما الأخير، فمع إغلاق مصادر الهواء وارتفاع درجة الحرارة في السيارة، زادت نسبة ثاني أكسيد الكربون واستنشقها كلاهما لدرجة أنهما فقدا القدرة على التنفس وماتا داخل السيارة، لتمر ساعات وأيام.. إلى أن عثر على جثتيهما متعفنتين، وهما عاريتان وإلى جوارهما ملابسهما ومتعلقاتهما الشخصية.

وتلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الجيزة، وتحديدًا في دائرة قسم شرطة الهرم، بلاغين مختلفين، أحدهما يفيد بتغيب شاب، سائق لدى إحدى شركات توصيل الزبائن بالسيارات الملاكي، والآخر يفيد بتغيب فتاة، وكلاهما تغيب لمدة 3 أيام.

وبعد البحث وعمل التحريات اللازمة التي تمثلت في فحص الأجهزة الأمنية للبلاغين، وتتبع الهواتف المحمولة لكلا المتغيبين، فضلا عن تتبع سيارة الشاب، كشف فريق البحث الجنائي بإشراف اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن وجود علاقة بين اختفاء الشابين خاصة وأن الشاب سبق وتقدم لخطوبة الفتاة وأسرتها رفضته.

وتوصلت الشرطة إلى مكان ركن السيارة وهو داخل محل أسفل عقار في الطوابق بفيصل، وكان الشاب يستخدمه جراجًا لركن سيارته وبكسر باب الجراج عثر على الشاب وصديقته جثتين هامدتين وماتا وقت العلاقة بسبب الإختناق.

كما توصلت التحريات حول الواقعة، إلى أن ثمة علاقة كانت تربط الشاب بالفتاة، وأن الأول كان تقدم لخطبة الفتاة، إلا أن أسرتها رفضته، وأنهما كانا مع بعضهما البعض قبل أن يتغيبا عن منزلهما، إلى أن عثرت الأجهزة الأمنية على جثتيهما معًا عاريين.