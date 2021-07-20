«مكانش بيحبها».. الطب النفسي يفسر علاقة سائق أوبر وصديقته بالهرم

تباشر الجهات الأمنية والقضائية، تحقيقاتها وتحرياتها في حادث العثور على جثتي شاب يعمل سائق بإحدى شركات التوصيل الخاصة وصديقته، في حالة تعفن داخل سيارة الأول في جراج بالهرم، فجر اليوم الثلاثاء، وأكدت التحريات الأولية وجود علاقة عاطفية بين المتوفيين، وسابقة تقدمه لخطبتها، ورفض أسرتها ارتباطها به.

رفض الخطوبة

وبعيدا عن الشق الجنائي في الحادث المأساوي، الذي تكشفت ملامحه فجر اليوم، بالعثور على الجثتين، يوجد جانب نفسي في الحادث، طرحته «الوطن» واستطلعت فيه رأي الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، الذي قال إن أي أسرة حين ترفض ارتباط ابنتهم بشاب، فمن المؤكد لها أسبابها التي تراها منطقية، كون الزواج والمصاهرة يقومان على التكافؤ المادي والاجتماعي والعلمي، وغيرها من المقومات.

فرويز: مش بيحبها

وأكد «فرويز» أن الشاب لم يكن يحب الفتاة، فالمُحب يخاف على من يحب وسمعته ومكانته، مشيرا إلى أن العثور عليهما سويا، في أي وضع، لا يفسر العلاقة بينهما على أنها «حب»، ووصف ما حدث بكونه استغلال لعاطفة الفتاة ولمشاعرها الفياضة.

بلاغات تغيب

بداية هذه القصة، كانت في قسم شرطة الهرم، حين تلقى الشرطة بلاغا من والدة الشاب، أمس الإثنين، تؤكد فيه اختفاء نجلها البالغ من العمر 27 عاما ويعمل سائقا في شركة أوبر، منذ السبت 17 يوليو الجاري، كما تلقت الشرطة أيضا بلاغا بتغيب الفتاة البالغة من العمر 21 عاما عن منزلها.

تحريات

التحريات المكثفة التي أجرتها الأجهزة الأمنية في الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد عبد التواب، مدير الإدارة العامة للمباحث، أكدت أن علاقة عاطفية تربط بين المتغيبين، وأن الشاب تقدّم لخطبة الفتاة إلا أن أسرتها رفضت ذلك.

جثتان في سيارة

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من التوصل لمكان جراج الشاب، حيث تم التوجه له، فجر اليوم الثلاثاء، والعثور على جثته والفتاة بالمقعد الخلفى بالسيارة، في حالة تعفن، كما تبين وجود متعلقاتهما كاملة، وتم إخطار النيابة العامة على الفور، والتي انتقلت وناظرت الجثتين، وأمرت بتشريحهما بمعرفة الطب الشرعي لبيان سبب وكيفية الوفاة.

ثاني أكسيد الكربون

وبيّن الكشف الأولي أن الشاب والفتاة لقيا مصرعهما مختنقين بغاز ثاني أكسيد الكربون، حيث تبين تشبع رئتيهما بالغاز، وصرّحت النيابة بدفن الجثتين.