7 مشاهد تروي مأساة العثور على جثتي سائق أوبر وصديقته في الهرم

تباشر الأجهزة الأمنية والقضائية بالجيزة تحقيقاتها وتحرياتها في حادث العثور على جثتي شاب وفتاة في حالة تعفن، داخل سيارة بأحد جراجات الهرم، بعد أيام من البحث عنهما، حيث تبين أن الأول سائق يتبع شركة «أوبر» وكان على علاقة عاطفية بالفتاة.

وتستعرض «الوطن» 7 مشاهد من الحادث المأساوي، بداية من تغيبهما مرورا بالبحث عنهما وحتى التوصل لجثثيهما.

المشهد الأول

تلقى قسم شرطة الهرم، أمس الاثنين، بلاغا من والدة الشاب المتوفى والبالغ من العمر 27 عاما، أفادت فيه بتغيبه عن المنزل، بسيارته، منذ يوم السبت الماضي الموافق 17 يوليو.

المشهد الثاني

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بلاغا من أسرة الفتاة المتوفاة، أفادت فيه بتغيب ابنتهم البالغة من العمر 21 عاما، عن المنزل.

المشهد الثالث

بدأت الأجهزة الأمنية في الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة للمباحث، التحريات حول الطرفين، حتى توصلت لوجود علاقة عاطفية بينهما، كما أكدت تقدم الشاب لخطبة الفتاة، إلا أن أسرتها رفضت ارتباطها به.

المشهد الرابع

انتشر ضباط الشرطة وأفراد سريون في محيط منزلي الطرفين، حتى توصلت التحريات إلى مكان جراج يُوقف الشاب سيارته فيه يوميا بعد انتهاء عمله.

المشهد الخامس

الجراج عبارة عن محل مُستأجر، يستخدمه الشاب كجراج له، وتبين من الفحص أنه مغلق من الداخل، وجرى كسره، والعثور على جثتيهما داخل السيارة.

المشهد السادس

تبين من الفحص أن الجثتين في المقعد الخلفي للسيارة، وكلاهما في حالة تعفن، ولا توجد بهما إصابات ظاهرية، فضلا عن وجود هواتفهما المحمولة وأوراقهما الثبوتية.

المشهد السابع

جرى تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة، التي انتقلت وناظرت الجثتين، وأمرت بانتداب الطب الشرعي للتشريح، لبيان سبب وكيفية الوفاة، وأشار الكشف الأولي، إلى تشبع رئتيهما بغاز ثاني أكسيد الكربون.. وصرّحت النيابة العامة بدفن الجثتين، كما طلبت التحريات النهائية حول الواقعة.