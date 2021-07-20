تقدم لخطبتها ورفضوه.. فيديو يكشف التفاصيل الأخيرة في حياة سائق أوبر والفتاة

توصل فريق البحث الجنائي في واقعة العثور على جثتي شاب وفتاة في سيارة ملاكي بالهرم، إلى مقطع فيديو مدته 90 ثانية رصد السيارة في آخر ظهور لها، وكان يستقلها الشاب وإلى جواره الفتاة، قبل أن يدخلا في محل تحت الإنشاء بمنطقة الهرم بالسيارة، لكنهما لم يخرجا منه قرابة 3 أيام حتى جرى العثور عليهما.

وتواصل الجهات المختصة التحقيق في واقعة العثور على جثتي شاب وفتاة داخل سيارة ملاكي بمنطقة الهرم، التابعة لمحافظة الجيزة فجر اليوم.

وكانت المعاينة الأولية لجثي الشاب والفتاة بعد العثور عليهما، توضح أنها في حالة تعفن، ما يدل على وفاتهما منذ بضعة أيام.

بلاغات تغيب للشاب والفتاة من 3 أيام

كانت الأجهزة الأمنية في محافظة الجيزة، وتحديدًا في دائرة قسم شرطة الهرم، قد تلقت بلاغين مختلفين، أحدهما يفيد بتغيب شاب، سائق لدى إحدى شركات توصيل الزبائن بالسيارات الملاكي، والآخر يفيد بتغيب فتاة، وكلاهما تغيب لمدة 3 أيام.

فحصت الأجهزة الأمنية البلاغين، وتتبعت الهواتف المحمولة لكلا المتغيبين، كما تتبعت سيارة الشاب، وبعد البحث وعمل التحريات اللازمة، جرى الوصول إلى مكان السيارة، ووجدت الأجهزة الأمنية الشاب والفتاة بداخلها وقد لفظا أنفاسهما الأخيرة.

الشاب كانت تربطه علاقة بالفتاة

توصلت التحريات حول الواقعة، إلى أن ثمة علاقة كانت تربط الشاب بالفتاة، وأن الأول كان قد تقدم لخطبة الفتاة، إلا أن أسرتها رفضته، وأنهما كانا مع بعضهما البعض قبل أن يتغيبا عن منزلهما، إلى أن عثرت الأجهزة الأمنية على جثتيهما معًا.

رجحت التحريات والتحقيقات عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، خاصة بعدما تم العثور على كافة متعلقات الشاب والفتاة داخل السيارة، وأن كليهما لفظ أنفاسه الأخيرة نتيجة تشبع رئتيهما بغاز «ثاني أكسيد الكربون»، نتيجة إغلاق جميع منافذ السيارة، وجرى تحريز متعلقاتهما.