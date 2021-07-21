ظهور بقعة زيت على شاطئ بورسعيد.. وإجراءات فورية لتحجيمها

شهد شاطئ بورسعيد في الصباح الباكر بقعة زيتية كبيرة، تسربت من إحدى السفن البحرية العابرة لقناة السويس إلى غاطس البحر المتوسط، وتداول العديد من أهالى بورسعيد صورا لها مطالبين بسحبها بعيدًا عن الشاطئ، ليستمتع المصيفون بمياه البحر فى ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

وقال طارق عثمان مدير إدارة شاطئ بورسعيد إنه يجرى السيطرة على بقعة الزيت التي خلفتها إحدى السفن العابرة لقناة السويس، وذلك بالتنسيق مع جهاز الإنقاذ والطواريء، موضحًا أنه جرى ردم كميات كبيرة من الرمال على طول شاطئ بورسعيد فى أحياء الشرق والعرب والمناخ وخلف شاطئ ستايل سكوير، والتي ظهرت فيها هذه البقعة من خلال سيارات «لودر» منتشرة على الشاطئ.

وأضاف أن ردم الرمال يساعد على امتصاص بقعة الزيت، ولتحجيم البقعة والسيطرة عليها قبل أن تنتشر بطول الشاطىء، مشيرًا إلى أن بقعة الزيت لم تمنع أهالي بورسعيد والزائرين من الاستمتاع بالشاطىء، بالتزامن مع شدة الحرارة فى اليوم الثاني لعيد الأضحى المبارك.

مصدر بهيئة قناة السويس: معدات لشفط بقعة الزيت وتحليلها لمعرفة المتسبب فيها

من جانب آخر أعلن مصدر مسؤول بهيئة قناة السويس أنه تم التوجه إلى مكان البقعة ونقل معدات شفط بقعة الزيت ومعرفة مساحتها استكمال أعمال تنظيف الرصيف بواسطة الشركات المتخصصة بما لا يضر بالبيئة والحياة البحرية بالمنطقة، وبما لا يؤثر على حركة الملاحة بقناة السويس، أو دخول وخروج السفن من وإلى الميناء. كما يجرى اتخاذ الإجراءات والاحتياطات البحرية والبيئية كافة وأخذ عينة من البقعة النفطية لتحليلها، وأخذ عينات نفطية من السفن الراسية بالغاطس لمقارنتها بالعينة لتحديد مسؤولية المتسبب فيها.