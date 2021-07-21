«القصير»: القيادة السياسية توجه بالحفاظ على الأراضي الزراعية

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى في تصريحات صحفية، اليوم، أنه في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالحفاظ على الأراضي الزراعية باعتبارها ثروة قومية تتوارثها الأجيال والمصدر الرئيسي للغذاء، تنفق الدولة أموالًا طائلة من أجل استصلاح أراضي جديدة في الصحراء، لذا يجب الحفاظ على الأراضي القديمة التي تكونت خلال آلاف السنوات.

وأضاف «القصير» أنه في سبيل ذلك اتخذت الوزارة بعض الإجراءات من أجل الحفاظ على الأراضي من التعديات، وجرى تشكيل غرفة عمليات بالوزارة تعمل على مدار الساعة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وإعلان حالة الاستعداد القصوى لمنع التعديات على الأراضى الزراعية خلال الإجازة والتعامل بالإزالة الفورية في المهد بالتنسيق مع أجهزة الحكم المحلي والشرطة ومديريات الزراعة بالمحافظات.

وتابع أنه جرى إحالة المخالفين إلى جهات التحقيق مع ربط غرفة العمليات المركزية مع الغرف الفرعية بالمحافظات لمنع التعدي على الأراضي الزراعية، وإلغاء الراحات والعمل بنظام النوبتجيات لمهندسى الحماية بالإضافة إلى المرور الدوري والمستمر لمشرفي الأحواض، على الزمامات والمتابعة لأي حالة تعدي على الارض الزراعية، لإزالتها في المهد.

وتلقى تليفونات وشكاوى المواطنين على الخط الساخن رقم 15500 و19561.

وناشد وزير الزراعة المواطنين عدم التعدي على الأراضي الزراعية، لأن الوزارة لا تتهاون في ذلك وتقوم بالإزالة في المهد مع إحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية، موضحا أن الوزارة تتلقى تليفونات وشكاوى المواطنين على الخط الساخن رقم 15500 و19561.

ومن ناحيته، أكد الدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، أن وزير الزراعة يتابع آداء الإدارة لحظة بلحظة، ويتلقى تقريرًا على مدار الساعة عن جهودها في منع التعدي على الأراضي الزراعية، وأيضا الإزالات في المهد، كما أن الوزير يتدخل في إزالة المعوقات التي تواجه عمل حماية الأراضي.

وأضاف «عيسى» أن الوزارة استطاعت خلال الفترة الأخيرة الحد من ظاهرة التعدي على الأراضي والنزول بها إلى أدنى مستوياتها، كما أنها ارتفعت بنسبة الإزالة في المهد إلى أعلى مستوياتها وإعادة الأرض إلى أصلها وزراعتها.

جدير بالذكر، أنه بالتنسيق بين وزارة الزراعة وأجهزة الشرطة والحكم المحلية جرى إزالة جميع حالات التعدي على الأراضي الزراعية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.