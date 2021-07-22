لماذا لا تختلط ألوان معجون الاسنان بداخل الأنبوب؟.. طبيب يجيب

قال الدكتور ماجد علي استشاري أمراض الفم بمستشفى قصر العيني، أن معجون الأسنان ليس ملوناً من الداخل كما يعتقد بعض الناس، إنما تكون هذه الألوان موجودة على فوهة الأنبوبة فقط حيث يتلون المعجون عند خروجه على الفرشاة.

طبيب ينصح بغسل الأسنان مرتين يومياً

وأضاف «علي» في تصريحات لـ «الوطن»، أنه يجب غسل الأسنان مرتين يومياً على الأقل حفاظاً على صحة الأسنان، حيث إن هناك العديد من مسببات التسوس وتلف الأسنان والأمراض التي قد تصيب اللثة جراء قلة تنظيف الإسنان.

الطبيب يعدد المشكلات التي تسببها القهوة للأسنان

وأوضح استشاري أمراض الفم، أن من ضمن المسببات الرئيسية لتسوس الأسنان تناول القهوة يوميا، حيث إن القهوة تشوه الأسنان نظراً لاحتوائها على مادة التانين (Tannins) التي تتحطم في الماء وتسمح للون القهوة أن يلتصق بالأسنان مما يعطيها اللون الأصفر، حيث أنه يمكن لفنجان واحد من القهوة يوميًا القيام بذلك.

وأضاف انها من العوامل الرئيسية للتسبب في تسوس الطبقة الخارجية للأسنان والتي تدعى مينا الأسنان بسبب الحمضية العالية للقهوة والتي تعد من المشروبات عالية الحمضية والتي تعمل على إضعاف مينا الأسنان مما يجعلها أكثر عرضة للإصابة بالتسوس.

وأوصى الطبيب، بضرورة شرب كأس من الماء بعد كل فنجان قهوة وذلك لحماية الأسنان، كما لا ينصح بتنظيف الأسنان قبل 15 دقيقة من إنهاء فنجان القهوة وذلك لإعطاء مينا الأسنان الوقت الكافي ليزداد صلابة، كما أن القهوة تسبب رائحة الفم الكريهة، وذلك بسبب مادة الكافيين الموجودة فيها، حيث أنها تعمل على تقليل نسبة اللعاب في الفم، لأن اللعاب يفيد في قتل البكتيريا الموجودة في الفم والأسنان، كما يعمل على المساعدة في هضم بواقي الطعام، لذلك يتسبب شرب القهوة بالنفس السئ ورائحة الفم الكريهة.