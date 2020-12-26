أستاذ بجامعة القاهرة يروي تفاصيل رفض القصر العيني استقباله وزوجته

كشف الدكتور فؤاد فرج، أستاذ كلية الطب البيطري في جامعة القاهرة، حقيقة رفض مستشفى قصر العيني استقباله وزوجته بعد إصابتهما بفيروس كورونا، قائلا: «إحنا الحمد لله دلوقتي في مستشفى العزل في العبور وبنتلقى العلاج على أكمل وجه وبدأنا تتحسن حالتنا، وابننا نقل لينا كورونا، وتأثره بكورونا كان أخف لأنه رياضي، وبعد عزله في المنزل خف بس إحنا دفعنا التمن، ونقلنا المرض».

وأضاف الدكتور فؤاد فرج، خلال اتصال هاتفي، ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن فور إصابتهما بالفيروس لم يتوجها لمستشفيات العزل لصعوبة الأمر، فقررا تناول العلاج والبروتوكول في المنزل والانتظار حتى تحسن حالتهما، وبعد 10 أيام كان الأمر أشد مما توقعاه، وأصبحت حالتهما تسوء، وتوجها للقصر العيني ورفض الموظف دخولهما، وبعدما اتصل بأحد المسؤولين أخبره بالدخول من باب الباطنة.

وتابع: «بعد ما روحت قالي الموظف مينفعش تدخل، المفروض تعمل مسحة الأول، فقولتله يا سيدي أنا عندي كورونا، بس عاوز أدخل زوجتي، وموضوع المسحة يعني هاخد دور ممكن يوصل ليوم أو أكتر وزوجتي مش هتستحمل يومين أو تلاتة، فكرت بسرعة فلقيت قدامي المستشفى الاستثماري، دخلوها علطول».

وأوضح أن المستشفى الخاص طلب 16.5 ألف جنيه فى الليلة، وطلبوا ثمن 3 ليال مقدمًا، «أخذت زوجتى وعدنا للبيت بحالة نفسية سيئة للغاية، وفى ثاني يوم تم التعامل معي ومع حالة زوجتي ونقلها لمستشفى جامعة عين شمس عن طريق الدكتور خالد عبد الغفار، واتصل بي كثيرا للاطمئنان على صحتي وعلى صحة أسرتي».