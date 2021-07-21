غرق 8 أشخاص بينهم سبعة أطفال في 6 محافظات

شهد ثاني أيام عيد الأضحى المبارك في محافظات «أسيوط وأسوان، والشرقية وبني سويف وكفر الشيخ والغربية»، حالات غرق عدة في نهر النيل والترع والمصارف الفرعية أثناء الاحتفال بعيد الأضحى تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة، من خلال السباحة، فيما تمكنت قوات الإنقاذ النهري في انتشال جثث الغرقى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة، وتسليم الجثث لذويهم والتصريح بدفنهما.

غرق طفل وشاب في أسيوط

في محافظة أسيوط لقى شخصان مصرعهما غرقا بمياه ترعتي الملاح وقرية العقال القبلي التابعة لمركز البداري في محافظة أسيوط.

ورد بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوجود غريق بقناطر عرب المدابغ، وبعد انتشال الجثة تبين أن الغريق يدعى محمد عبدالحكيم عبدالرجال، 16 سنة، تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الإيمان العام، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة.

وفي مركز البداري، وصل بلاغ لغرفة العمليات بوجود غريق أمام نقطة شرطة العقال، وبعد انتشال الجثة، تبين أنها لشخص يدعى، محمد أحمد عاطف، 23 عاماً، مقيم بقرية العقال القبلى، غرق في ترعة القرية اثناء الاستحمام هربا من حرارة الجو.

غرق طفلين في أسوان

وفي محافظ أسوان جنوب مصر، غرق طفلان في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك بنهر النيل، وتم انتشال الجثتين، وبالفحص تبن أن الطفلين هما «خالد حمادة إسماعيل 13 عاما، وعلى وليد على 12 عاماً» ، تم التحفظ على الجثتين في مشرحة مستشفى أسوان العام، وجاري اتخاذ اإجراءات القانونية، وتبين أن الطفلين غرقا في نهر النيل اثناء السباحة هربا من درجات الحرارة ، وذلك بحسب محضر الشرطة.

غرق طفل مياه نهر النيل في ثان أيام عيد الأضحى

وفي محافظة بني سويف تلقت غرفة العمليات، بلاغ يفيد بتمكن قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة الطفل «عبدالرحمن.م»، 13 عاماً ، طالب، مقيم بقرية الداولطة التابعة لمركز بني سويف، وتبين أن الطفل غرق اثناء السباحة في النهر هربا من حرارة الجو في ثاني أيام عيد الأضحى، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجاري تسليم جثة الطفل لذويه،.

غرق طفل في ترعة عزبة العمارة في الغربية

وفي محافظة الغربية، تلقت قوات الإنقاذ النهري، بلاغ يفيد بغرق طفل، في ترعة عزبة العمارة بمركز طنطا، وتم انتشال الجثة.

وكان اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا بورود بلاغ من الأهالي بغرق طفل يبلغ من العمر 13 عاما في ترعه عزبة العمارة التابعة لقرية سبرباي بدائرة مركز طنطا بجوار مول طنطا.

دفن جثة طفل ضحية غسيل جلد الأضاحي في الشرقية

قررت نيابة محافظة الشرقية، اليوم، دفن جثة طفل، عمره 12 عاما بعدما لقي مصرعه غرقًا في ترعة أثناء غسيل جلد الأضحية.

وكانت قوات الإنقاذ النهري، انتشلت جثة الطفل «محمد .م»، 12 عاما من مياه ترعة بحر أبو خشبة بدائرة مركز شرطة أبو كبير، وذلك أثناء محاولته وشقيقين أخرين، غسيل جلد الأضحية.

غرق طفل في ترعة بمحافظة كفر الشيخ

وقررت النيابة العامة في محافظة كفر الشيخ ، التصريح بدفن جثة طفل يبلغ من العمر 16 عامًا، غرق أثناء الاستحمام بترعة قرية إبشان التابعة لدائرة مركز بيلا، هربا من ارتفاع درجات الرطوبة والحرارة.