انتشال جثة طفل غرق بمياه النيل في بني سويف

تلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطارًا من العميد أحمد شلبي مأمور مركز شرطة ناصر، يفيد بتلقيه بلاغًا بغرق طفل في مياه نهر النيل قرب معدية الشناوية بدائرة المركز، ووجه مدير أمن بني سويف بسرعة إبلاغ قوات الإنقاذ النهري للبحث عن الطفل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وانتقلت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن بني سويف إلى محل البلاغ حيث جرى إنتشال الجثة ونقلها بواسطة سيارة إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بني سويف إلى مشرحة مستشفى ناصر العام تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.

وتبين من التحريات الأولية أن الجثة لطفل يدعى «عبدالرحمن.م.ع»، 13 سنة، طالب، مقيم بقرية الداولطة التابعة لمركز بني سويف، وتحرر محضرا بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

ولقي طفل مصرعه، أمس، عقب سقوطه من أعلى صندوق سيارة ربع نقل، كان يستقلها للذهاب بصحبة أصدقائه للاحتفال بعيد الأضحى، بمركز سمسطا جنوب غربي بني سويف، فيما لقيت ربة منزل مصرعها إثر سقوطها من أعلى منزل بعزبة «التكية»، التابعة لقرية أبسوج بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، مساء أمس الثلاثاء، وتم نقل جثتها إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي تحت تصرف النيابة العامة والشرطة، ورجحت التحريات الأولية وسؤال أسرتها انها صعدت إلى أعلى سطح منزلها لقضاء بعض احتياجات المنزل وسقطت من أعلى.