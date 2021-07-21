محاولة اغتيال رئيس وقصف صاروخي على آخر.. حوادث عالمية أول أيام العيد

شهد اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك، عددا من الحوادث في أماكن متفرقة بين العالم، حيث نجا رئيس مالي المؤقت من هجوم بالسكين، وانفجر صاروخان بالقرب من رئيس أفغانستان، بينا وقع حريق بالقرب من مقر رئيس الوزراء الفرنسي، وقصفت قوات الاحتلال الأراضي اللبنانية.

وهذه الحوادث نرصدها لكم كما يلي:

هجوم بسكين على رئيس مالي المؤقت

هاجم مسلحان، أحدهما يحمل سكينًا، رئيس مالي المؤقت، عاصمي جويتا، أثناء صلاة عيد الأضحى في الجامع الكبير باماكو، اليوم الثلاثاء، وفق «فرانس برس».

وعلى الفور جرى نقل جويتا من المكان، فيما لم يبدو أنه أصيب بأي أذى.

تفاصيل محاولة طعن رئيس مالي المؤقت أثناء صلاة عيد الأضحى

شاهد عيان لـ«الوطن»: رئيس مالي المؤقت تفادى الطعن بالسكين في المسجد

قوات الاحتلال تقصف الأراضي اللبنانية

أعلن الجيش اللبناني أن منطقة وادي حامول تلة ارمز بجنوب لبنان قد تعرضت لقصف مصدره مدفعية الأراضي الإسرائيلية في الساعات الأولى من صباح أمس أول أيام عيد الأضحى المبارك، ولم يفد عن وقوع إصابات أو حدوث أضرار.

وأضاف الجيش اللبناني، في بيان له أنه ما بين الساعة 3.35 و4.45 صباحًا، اُستهدفت المنطقة بـ12 قذيفة مدفعية عيار 155 على خلفية ادعاءات الجيش الإسرائيلي بسقوط صاروخين في الأراضي المحتلة مصدرها لبنان.

عاجل.. الجيش اللبناني: الاحتلال الإسرائيلي أطلق 12 قذيفة مدفعية تجاهنا

إسرائيل تقصف لبنان أول أيام العيد.. و«اليونيفيل» تحقق

حريق بالقرب من مقر رئيس الوزراء الفرنسي

اندلع حريق صباح أمس الثلاثاء، في الدائرة السابعة لباريس، في نهاية حدائق ماتينيون، مقر إقامة رئيس الوزراء الفرنسي، حيث أعلن رجال الإطفاء في باريس عن طوابق مبنى يخضع للإصلاح في مدينة فارين، وامتد إلى السطح.

ووصل رجال الإطفاء إلى الموقع بعد الساعة 10 صباحا بقليل، للمبنى غير المأهول حسب فحوصاتهم الأولى، كما أن الفندق في ماتينيون غير مهدد بالنيران، بحسب موقع «فرانس بلو».

عاجل.. حريق هائل بالقرب من مقر إقامة رئيس وزراء فرنسا بباريس (فيديو)

انفجار صاروخين بالقرب من رئيس أفغانستان

أظهر بث تلفزيوني على الهواء مباشرة أصوات سقوط صواريخ قرب القصر الرئاسي في العاصمة الأفغانية «كابل»، اليوم الثلاثاء، خلال صلاة عيد الأضحى المبارك، حيث أكمل الرئيس أشرف غني وآخرون في محيط القصر صلاة عيد الأضحى، رغم سماع دوي الانفجارات.

وأطلق صاروخان على الأقل، قبيل خطاب مرتقب للرئيس الأفغاني أشرف غني بمناسبة عيد الأضحى، وفق وسائل إعلام وشهود.

الرئيس الأفغاني يقطع صلاة العيد بسبب صوت انفجارات صاروخية

أول فيديو لاستهداف قصر الرئاسة الأفغاني بالصواريخ أثناء صلاة العيد