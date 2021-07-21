إصابة 6 أشخاص في حوادث مرورية بسوهاج

أُصيب 6 اشخاص بإصابات متفرقة في 3 حوادث مرورية، اليوم، بمراكز «جهينة، البلينا، جرجا»، في سوهاج، تم نقل المصابين للمستشفيات للعلاج، ورفع آثار الحوادث، وإخطار النيابة العامة.

تلقت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بسوهاج بلاغا بتصادم سيارة ملاكي و«توك توك»، بجوار مركز شرطة جهينة، وتم الدفع بسيارة اسعاف لمكان الحادث وتبين من المعاينة إصابة «مؤمن. م. ع»، 31 سنه سائق «توك توك»، بكسر مضاعف في الساق اليسرى، وتم نقله لمستشفى جهينة المركزي، وتحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

كما ورد بلاغا بانقلاب دراجة نارية بقرية «عرابة ابيدوس»، دائرة مركز البلينا، انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث منطقة أبيدوس وتبين من المعاينة والفحص إصابة كل من «محمد. ع. م»، 28 سنة، عامل باشتباه نزيف في البطن، «بدر. ا. م»، 10 سنوات باشتباه كسر في القدم اليمني، تم نقل المصابين لمستشفى البلينا المركزي.

كما تبلغ بانقلاب سيارة ملاكي أعلى كوبري جرجا العلوي علي النيل، انتقل مأمور وضباط مباحث المركز، وتبين من الفحص إصابة كل «مروان. ا. ج» 23 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج، «عفاف. ا. ج»، 35 سنه باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر فى الذراع الايسر، «عمر. م. ا» 4 سنوات، اشتباه ما بعد الارتجاج، وتبين نقلهم عن طريق الأهالي إلى مستشفى جرجا العام، وحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق، تزامنا مع رفع آثار الحوادث.