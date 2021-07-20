محافظ الإسماعيلية يهنئ المواطنين بعيد الأضحى: «يا رب يعدي بسلام»

طالب اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، بالالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، ووجه «بشارة»، في تصريحات خاصة، اليوم، التهنئة لمواطني الإسماعيلية بحلول عيد الأضحى المبارك متمنياً مروره بأمان وسلام على مصر.

وقال: «العيد فيه تجمعات وفيه زيارات واحتفالات لابد للمواطنين من الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم إهمال تطبيق إجراءات التباعد وارتداء الكمامات خاصة مع وجود فيروس كورونا حتى الآن»، مشيراً إلى أن الإستمرار في تطبيق الاجراءات يساهم في منع الإصابة بالفيروس.

وعن نقاط ذبح الأضاحي، قال «بشارة» إنه تم تحديد نقاط في مدينة الإسماعيلية وفي المراكز المختلفة إضافة إلي فتح 7 مجازر بالمجان للمواطنين مطالباً المواطنين بعدم الذبح في الشوارع.

وأضاف: «غرفة العمليات مستمرة على مدار 24 ساعة متواصلة وتتابع العمل مع كافة المديريات الخدمية ومع المراكز والمدن ومستمرة طوال إجازة عيد الأضحى».

وتابع: «شركة الكهرباء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والإسعاف ومديرية الصحة والحماية المدنية وكافة المديريات الخدمية الجميع كلُ في مكانه على مدار 24 ساعة».

وأكد أن هناك تنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية وإدارة المرور للعمل على تنظيم الحركة المرورية بشكل كامل في كافة الميادين والشوارع طوال إجازة عيد الأضحى.

كانت المجازر استعدت لاستقبال العيد بإجراءات احترازية وزيادة عدد العاملين وتكثيف وجود الأطباء البيطريين داخل المجازر للتأكد من فحص كل الماشية قبل ذبحها والدفع باللحوم في الأسواق.