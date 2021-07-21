«نائب محافظ الجيزة» تتابع اعمال تطوير شارع النيل وأعمال النظافة بالدقي

تفقدت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، وأيمن عتريس مدير التفتيش والمتابعة بالمحافظة واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي، أعمال تطوير شارع النيل السياحي إضافة إلى متابعة أعمال النظافة بشوارع الجيزة وشارع التحريروميدان المساحة للتأكد من مستوي النظافة العامة وتلافي أية ملاحظات في الحال.

اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين

وشنت أجهزة حي الدقي حملات لرفع السيارات المتعدية على الرصيف والجزر الوسطي والطريق لما لها من تاثير في إعاقة الحركة المرورية مع تحرير الغرامات المقررة وذلك بشوارع التحرير ومصدق ووزارة الزراعة ومحي الدين أبو العز والنخيل، إضافة إلى إزالة الحواجز الحديدية من شوارع عمان والطائف مع اتخاذ كافه الإجراءات القانونيه للمخالفين.

تعيين خدمات ثابتة للنظافة والإشغالات للمرور الدوري بمنطقه كوبري الخشب

وقامت اجهزة حي الدقي برفع الأسواق العشوائية بمنطقة كوبري الخشب وعدم السماح بأية تعديات وتعيين خدمات ثابتة للنظافة والإشغالات .

من جانبه كلَّف اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، شفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل، بقيام قطاعات الحدائق بنطاق أحياء الجيزة دوريا بأعمال إصلاح وتهذيب النباتات والمسطحات الخضراء بالشوارع والميادين مُوجهًا رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمتابعة تنفيذ حملات نظافة وتجريد موسعة وصيانة للمسطحات الخضراء والجزر الوسطى بالطرق الرئيسية.

وضع صناديق قمامة أمام محلات الجزارين

من جهته أكد شفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة أنه تم الدفع ب 25 معدة متنوعة خلال الحملات للمعاونة في رفع المخلفات من الشوارع و إزالة أي نواتج للذبح بالشوارع كما جرى وضع صناديق قمامة أمام محلات الجزارين وتقوم سيارات المكبس بتفريغها على مدار اليوم للتخلص الآمن منها.