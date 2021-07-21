هربا من الحر.. غرق عامل وتلميذ أثناء استحمامهما في النيل بسوهاج

لقي تلميذ مصرعه غرقا في أثناء الاستحمام بترعة بناحية قرية سفلاق دائرة مركز ساقلتة شمال شرق سوهاج، وتم انتشال الجثة ونقلها لمشرحة مستشفى أخميم المركزي.

ولقي عامل مصرعه غرقًا في أثناء الاستحمام بنهر النيل بدائرة مركز طما، وتم انتشال الجثة ونقلها لمشرحة مستشفى طما العام.

تلقت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بسوهاج، بلاغًا عن وجود غريق في ترعة بنجع الشيخ علي بسفلاق مركز ساقلتة، وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهري، وتبين من الفحص غرق علي أسعد السيد، 13 سنة، تلميذ، لعدم إجادته السباحة، وتم انتشال الجثة.

وتم نقل الجثة بسيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزي، حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وورد بلاغ لمركز شرطة ساقلتة يفيد بغرق شخص في أثناء الاستحمام في نهر النيل بدائرة المركز، انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وقوات الإنقاذ النهري وتم انتشال الجثة، وتبين غرق السيد عبدالغني محمد، 23 سنة عامل، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طما المركزي.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة.