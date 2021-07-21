«شركات السياحة»: العرب يمثلون 20% من إجمالي السياح الزائرين لمصر سنويا

أكد محمد فاروق رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة، أن الحركة السياحية الوافدة لمصر من الدول العربية، شهدت زيادة كبيرة منذ منتصف شهر مايو الماضى وحتى الآن.

وأضاف لـ«الوطن» أن السياح العرب ساهموا خلال تلك الفترة في إنعاش نسب الإشغال بفنادق القاهرة، التى وصل ببعض منشآتها الفندقية خلال الشهر الماضي إلى 100 %، وارتفع أعداد السياح العرب الوافدين إلى الساحل الشمالي والإسكندرية خلال شهر يوليو الجاري، وشهدت شرم الشيخ والغردقة تواجد أعداد غير قليلة من السياح العرب خلال الشهرين الماضيين.

السعودية تحتل المركز الأول في إرسال السياح لمصر

وأوضح «فاروق» أن السعودية هي الدولة العربية الأولى في إرسال السياح إلى مصر حاليًا، تليها الكويت والإمارات والأردن والبحرين واليمن والعراق، والسياحة العربية مهمة جدا لمصر، وكانت تٌمثل نحو 20% من إجمالي الحركة السياحية التي تستقبلها مصر قبل جائحة كورونا، وهناك العديد من الأسباب التي تجعل من السياحة الوافدة من الدول العربية ذات أهمية قصوى لمصر لعل أهمها:

1- يعد السائح العربي من ذوي الإنفاق المرتفع، ويبلغ متوسط إنفاقه أضعاف ما ينفقه سياح بعض الدول الأوروبية التي ترسل سياحًا لمصر.

2- السياحة العربية سياحة عائلية، ما يجعل هناك تنوع في الرغبات ويجعلهم يتنقلون لزيارة أكثر من مدينة ما بين شاطئية أو أثرية في أثناء زيارتهم الواحدة لمصر.

3- قرب المسافة بين الدول العربية ومصر يسهل من فرص قدوم السائح العربي لمصر في أي وقت يريد دون الحاجة للإعداد للرحلة قبلها بوقت كبير، وهو ما يجعل من مصر دائمًا الوجهة السياحية المفضلة للسياح العرب ويجعل السائح العربي يكرر الزيارة أكثر من مرة في العام.

4- طول متوسط الإقامة بالنسبة للسائح العربي، والتي تتراوح ما بين أسبوع و10 أيام ما يرفع من نسب الليالي الفندقية المحققة.