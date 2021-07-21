عاجل.. القوات البحرية تنقذ يختا من الغرق بمضيق تيران

تمكنت عناصر من القوات البحرية بنطاق الأسطول الجنوبي، من إنقاذ طاقم يخت شراعي تعرض للجنوح على الشعب المرجانية بمضيق تيران بخليج العقبة، فجر اليوم الأربعاء 21 يوليو 2021، يأتي ذلك في إطار جهود القوات المسلحة في دعم أعمال البحث والإنقاذ.

ووردت إشارة الاستغاثة من اليخت الذي يحمل الجنسية السويسرية، وعلى متنه «10» أفراد، وهم «4 فرد فرنسي، 2 فرد سويسري، 1 فرد إسباني، 1 فرد دنماركي، 1 فرد إنجليزي، 1 فرد إسترالي».