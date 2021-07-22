سعر الريال السعودي في مصر اليوم الخميس 22-7-2021 في البنوك

يهتم المواطنون بمتابعة سعر الريال السعودي في مصر بالبنوك المختلفة الحكومية والخاصة، وفي هذا الصدد تقدم «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة والمستمرة التي تقدمها لقرائها سعر الريال السعودي في مصر وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الخميس الموافق 22 يوليو في البنوك المصرية، وذلك على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في بنك البركة

وسجل سعر الريال السعودي في بنك البركة، نحو 4.11 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

كما سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، 4.07 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلى المصري

وصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري في بداية تعاملات اليوم، إلى نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وسجل سعر الريال السعودي في بنك مصر، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك المركزي، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك cib

وسجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية

وجاءت أسعار العملات العربية والأجنبية في بعض البنوك وفق آخر تعاملات قبل اليوم كما يلي:

سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري، نحو 21.49 للشراء، و21.78 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، نحو 21.48 جنيه للشراء، و21.80 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد، سجل نحو 21.57 جنيه للشراء، و21.84 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدرهم الإماراتي في المصرف المتحد، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وفي قناة السويس سجّل الدرهم الإماراتي نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.