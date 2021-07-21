وقت رمي الجمرات الثلاث أيام التشريق.. الإفتاء تجيب

نشرت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بعض الأحكام والمعلومات التي تتعلق بمناسك الحج، منها يوم القر وماذا يفعل الحجاج في أيام التشريق الثلاثة، وحددتها في 6 نقاط تناولت وقت رمي الجمرات الثلاث أيام التشريق.

يوم القر

وقبل الحديث عن وقت رمي الجمرات الثلاث أيام التشريق، أوضحت دار الإفتاء أن يوم القر هو اليوم الذي يلي يوم النحر، أي يوم الحادي عشر من ذي الحجة، لأن الناس يقرون، أي يستقرون فيه بمنى بعد أن فرغوا من طواف الإفاضة والنحر واستراحوا.

وأوضحت الإفتاء أنه قد ميز الله تعالى الأشهر الحرم عن سائر الشهور بمزيد من الحرمة، قال تعالى: {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ} [التوبة: 36].

وقت رمي الجمرات الثلاث أيام التشريق

وبعد الحديث عن يوم القر، أوضحت الدار ماذا يفعل الحجاج في أيام التشريق ومن بينها وقت رمي الجمرات الثلاث أيام التشريق وهي من اليوم الحادي عشر من ذي الحجة إلى اليوم الثالث عشر، وحددتها في 6 نقاط كالتالي:

1- يبقى الحاج بمنى حتى إذا زالت الشمس عن وسط السماء ظهرًا من أول أيام التشريق ذهب إلى رمي الجمرات.

2- يرمي كل جمرة بسبع حصيات، وتكون الحصاة بقدر حبة الفول أو النواة، ويراعي الترتيب بين الجمرات، فيبدأ بالجمرة الأولى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة الصغرى، فيكون مجموع ما يرميه في اليوم الواحد إحدى وعشرين حصاة.

3- يتواصل الحديث عن وقت رمي الجمرات الثلاث أيام التشريق حيث قالت دار الإفتاء: ثم يبيت بمنًى، حتى إذا زالت الشمس من اليوم الثاني من أيام التشريق (اليوم الثاني عشر من ذي الحجة) ذهب لرمي الجمرات أيضًا.

4- إن تعجل واكتفى بيومين، ونزل مكة بعد يومين فقط من رمي الجمرات، ولا يبقى إلا اليوم الثالث.

5- إن لم يتعجل بات بمنى الليلة الثالثة، حتى إذا زالت الشمس من اليوم الثالث من أيام التشريق «اليوم الثالث عشر من ذي الحجة» ذهب لرمي الجمرات.

6- بعد أن أوضحت دار الإفتاء وقت رمي الجمرات الثلاث أيام التشريق قالت إنه وبعد رمي الجمرات ينزل الحاج مكة لطواف الوداع، وبهذا يكون قد أدى نسكه.