رئيس التحرير

محمود مسلم

يمنع الإصابة بكورونا.. روسيا تصنع قناعا يحمي من الفيروسات بنسبة 100%

كتب:

خالد عبد الرسول ووكالات
05:36 م | الأربعاء 21 يوليو 2021
قناع مضاد للفيروسات (أرشيفية)

قناع مضاد للفيروسات (أرشيفية)

أعلنت شركة كريت (KRET) الروسية، تصنيع قناع خاص يحمي البشر من الفيروسات بنسبة 100%، بما في ذلك فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأفادت وكالة الأنباء الروسية «سبوتنيك»، اليوم الأربعاء، بأنه عند استخدام القناع، يستبعد إمكانية الإصابة بأي مرض من خلال الاتصال المباشر مع المرضى تمامًا، مشيرة إلى أن القناع الواقي اجتاز بالفعل اختبارات ترشيح وتحلل الفيروسات في المعهد (48) التابع لوزارة الدفاع الروسية، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وجرى عرض المنتج في جناح الشركة في معرض ماكس 2021 الجوي، الذي يقام في جوكوفسكي، بالقرب من موسكو، ومن المتوقع اعتماد المنتج العام المقبل.

اقرأ المزيد:

روسيا تطلق الطائرة الحربية الجديدة «كش ملك» بمعرض ماكس 2021

بوتين يهنئ المسلمين في روسيا بعيد الأضحى المبارك

عاجل.. اكتشاف نوع جديد من فيروس كورونا في الخفافيش البريطانية

«العليا للفيروسات»: ندرس أثر التطعيمات على فيروس كورونا حاليا لإعادة توزيع اللقاحات