يمنع الإصابة بكورونا.. روسيا تصنع قناعا يحمي من الفيروسات بنسبة 100%

أعلنت شركة كريت (KRET) الروسية، تصنيع قناع خاص يحمي البشر من الفيروسات بنسبة 100%، بما في ذلك فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأفادت وكالة الأنباء الروسية «سبوتنيك»، اليوم الأربعاء، بأنه عند استخدام القناع، يستبعد إمكانية الإصابة بأي مرض من خلال الاتصال المباشر مع المرضى تمامًا، مشيرة إلى أن القناع الواقي اجتاز بالفعل اختبارات ترشيح وتحلل الفيروسات في المعهد (48) التابع لوزارة الدفاع الروسية، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وجرى عرض المنتج في جناح الشركة في معرض ماكس 2021 الجوي، الذي يقام في جوكوفسكي، بالقرب من موسكو، ومن المتوقع اعتماد المنتج العام المقبل.