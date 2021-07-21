«البيئة» تشكل لجنة عاجلة للسيطرة على بقعة زيت بشاطئ بورسعيد

قررت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تشكيل لجنة عاجلة لاتخاذ الإجراءات الفورية للسيطرة على التلوث الزيتي الذي ظهر بشواطئ منطقة المناخ ببورسعيد.

وعلى الفور جرى دفع لجنة مشكلة من غرفة العمليات المركزية والفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة التابع للوزارة بشرق الدلتا، بالتعاون مع محافظة بورسعيد، للمعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث جرى الدفع بمركز التلوث التابع لقناة السويس للتعامل مع التلوث الموجود على الشاطئ والبدء في إجراءات المكافحة.

كما قامت اللجنة المشكلة، بالتنسيق مع هيئة قناة السويس، بالتفتيش على المراكب الموجودة في منطقة الانتظار لأخذ العينات من المصادر المحتملة، ومقارنتها مع الزيت الموجود على الشاطئ، للتعرف على المتسبب واتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.

وأعلنت محافظة بورسعيد، في بيان، بدء التعامل مع بقعة الزيت التي ظهرت على شاطىء البحر في المنطقة المحصورة بين مجمع المطاعم والمركب العائم على امتداد ألف متر، بالاشتراك والتنسيق بين المحافظة ووزارة البيئة ووزارة الصحة وهيئة قناة السويس، لإزالة آثار البقعة ومحو آثار الثلوث على الشاطئ في تلك المنطقة.

وأجرى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اتصالات مكثفة مع الجهات المعنية للتعامل مع مشكلة التلوث الزيتي، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتسبب في هذه الواقعة.