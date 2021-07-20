أهالي بورسعيد يقضون أول أيام العيد في «ديليسبس باي»

يحرص أهالى بورسعيد وخاصة الشباب على تناول الإفطار فى مول «جراج بورسعيد»، التابع للجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة بالمحافظة والتنزه فيه عقب أداء صلاة عيد الأضحي المبارك حيث شهد جراج بورسعيد أو ما يطلق عليه البعض «ديليسبس باي»، بحى الشرق إقبالا كثيفا فى أول أيام عيد الأضحى المبارك.

الأهالي يلتقطون الصور التذكارية في «ديليسبس باي»

والتقط الأهالي الصور التذكارية في المكان الذي يضم محلات على شكل حاويات ومحلات أخرى تتكون من دورين مطلة على شارع طرح البحر، وتناول الأهالي طعام الإفطار وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة من إدارة مول شارع جراج بورسعيد.

وقال أحمد فتحي، من سكان المحافظة، إنه اصطحب خطيبته عقب صلاة العيد لتناول الإفطار في «جراج بورسعيد»، وأنه خالف العادات والتقاليد بتناول الفتة في الإفطار بالمنزل حيث حرص على قضاء أول أيام العيد فى جراج بورسعيد الذي أصبح له شعبية وأسعاره في متناول الجميع.

جراج بورسعيد :ديليسبس باى أهم المزارات السياحية

وأوضحت أميرة محمود ربة منزل، أن جراج بورسعيد أو ديليسبس باي، كما يطلق عليه أهالى بورسعيد، أصبح من أهم مزارات بورسعيد السياحية وأن إدارة المول تحرص على التطوير فيه وأنه لا يقل جمالا عن شارع خليج نعمة فى شرم الشيخ أو شارع شيري بالغردقة، مشيرة إلى أن المباني فيه على الطراز الخشبي الفرنسي الذي كانت عليه مبانى بورسعيد في الماضي.