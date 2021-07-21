التحكم في المحتوى الحساس.. تعرف على طرق الاستفادة من ميزة إنستجرام الجديدة

أعلنت شركة «فيس بوك» عن ميزة جديدة لمستخدمي تطبيق إنستجرام، تسمح لهم بتحديد مقدار المحتوى الحساس المحتمل الذي يظهر في علامة التبويب Instagram Explore الخاصة بهم. وبحسب موقع the indian express، يمكن الاستفادة من التحكم في المحتوى الحساس من خلال الخطوات التالية:

1- الانتقال إلى ملف التعريف الخاص بك.

2- النقر فوق قائمة الإعدادات في الزاوية اليمنى العليا.

3- النقر مرة أخرى على الحساب.

4- سترى بعد ذلك «التحكم في المحتوى الحساس»، ما عليك سوى النقر عليها.

5- بعد هذه الخطوات ستتمكن من تحديد ما إذا كنت تريد الاحتفاظ بالإعداد في حالته الافتراضية أو رؤية المزيد.

6- ستحصل على ثلاثة خيارات، بما في ذلك التحديد والسماح والحد حتى أكثر.

7- الخيار الأخير سيُظهر محتوى أقل حساسية، كما يمكنك تغيير اختيارك في أي وقت.

8- كما أن خيار «السماح» لن يكون متاحًا للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا ، وفقًا للشركة.

وقال الموقع إن عملاق وسائل التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يعتبر أن الخيار الجديد سيساعد أولئك الذين يرغبون في رؤية نوع أكثر أو أقل من المحتوى الحساس الذي قد يكون مزعجًا لبعض الأشخاص.

وأضاف إنه إذا كان المحتوى يتعارض مع إرشادات التوصيات الخاصة بالمستخدم، فيمكن استخدام عناصر التحكم في المحتوى الحساس لتقليله في أماكن مثل Explore بدلاً من إزالته من إنستجرام.

ولفت إلى أنه يجري تعيين عنصر التحكم تلقائيًا على عدد محدود، ولكن يمكنك اختيار عرض محتوى أكثر أو أقل حساسية في أي وقت.

وتقول الشركة إن المحتوى الحساس يمكن أن يتضمن «منشورات قد تكون موحية جنسيًا أو عنيفة» أو تروج لأشياء مثل التبغ أو استخدام الأدوية.