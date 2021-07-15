«إنستجرام» يضيف ميزة جديدة للتحقق من أمان الحسابات

شهد تطبيق إنستجرام Instagram عددًا من حالات التغيير غير المصرح به لكلمات المرور والحسابات المخترقة مؤخرًا، التي بدأها المهاجمون بالإضافة إلى حسابات Instagram المزيفة على النظام الأساسي.

وأطلق إنستجرام Instagram ميزة أمان جديدة اليوم للمستخدمين الذين تم اختراق حساباتهم من قبل.

وقال موقع the indian express إن الميزة الجديدة تتضمن فحص الأمان الجديد خطوات مثل تأكيد الحسابات الأخرى التي تشارك معلومات تسجيل الدخول، ومراجعة نشاط تسجيل الدخول والحفاظ على تحديث معلومات الاتصال الخاصة بالاسترداد.

وأضاف أن الأشخاص الذين تعرضوا للاختراق في حساباتهم في الماضي سيرون الآن موجهًا جديدًا عند تسجيل الدخول، ستسأل المطالبة المستخدمين عما إذا كانوا يريدون إجراء فحص الأمان هذا، ويخطط تطبيق الوسائط الاجتماعية أيضًا لإضافة دعم للمصادقة ذات العاملين من خلال WhatsApp.

تأتي هذه الميزة وسط موجة حديثة من رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بإعادة تعيين كلمة المرور والتي وجدت طريقها إلى صناديق البريد الوارد للأشخاص.

ومن المحتمل أن تكون الرسائل الواردة مباشرة من Instagram نتيجة لمحاولة الروبوتات شق طريقها إلى حساب أو حسابات متعددة.

في الوقت نفسه، أشار إنستجرام Instagram أيضًا إلى ارتفاع عدد الحسابات المزيفة التي تدعي أنها الحساب الرسمي على Instagram.

وبحسب ما ورد تحاول هذه الحسابات المزيفة التواصل مع المستخدمين عبر الرسائل المباشرة (DMs) للتطبيق وتطلب من المستخدمين مشاركة كلمات المرور الخاصة بهم.

وحث انستجرام Instagram المستخدمين على حظر هذه الحسابات والإبلاغ عنها، كما شجع Instagram المستخدمين أيضًا على التأكد من تحديث أرقام هواتفهم ومعرفات البريد الإلكتروني الخاصة بهم في الحساب.

ويجب التأكد من تحديث البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف المرتبطة بجهازك، وبهذه الطريقة إذا حدث شيء ما لحسابك، يمكننا الوصول إليك، وتتيح لك هذه الخطوات استرداد حسابك حتى إذا تم تغيير معلوماتك بواسطة أحد المتطفلين، حسبما قالت الشركة في بيان لها.