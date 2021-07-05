طرق جديدة للربح من إنستجرام.. تعرف عليها

أعلن رئيس موقع التواصل الشهير «إنستجرام Instagram»، آدم موسيري، عن العمل في الوقت الحالي على التوسع في الفيديوهات، حيث صرح بأن تطبيق شركته يدور حول أكثر من مجرد مشاركة الصور.

وبحسب موقع «the indian express» في مقطع فيديو له نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، قال «موسيري» إن تطبيق إنستجرام Instagram يقوم حاليًا ببناء تجارب جديدة في أربعة مجالات رئيسية.

وأكد أن الأولوية الأولى للشركة هي المبدعون ومساعدتهم على كسب لقمة العيش من خلال ميزات تحقيق الدخل الجديدة، ويدرك موسيري أن هناك تحولًا في السلطة من المؤسسات إلى الأفراد عبر الصناعات، ويريد نقل Instagram في هذا الاتجاه.

يأتي الفيديو في المرتبة الثانية، والذي يشهد قدراً هائلاً من النمو عبر الإنترنت على جميع المنصات الرئيسية في الوقت الحالي، حيث يقول موسيري إن إنستجرام Instagram بحاجة إلى الاعتماد على الفيديو أكثر، ثم يشرح لاحقًا كيف يخطط للقيام بذلك.

الأولوية الثالثة التي يخطط Instagram للتوسع فيها هي التسوق، حيث أدى الوباء إلى تسريع تحول التجارة من الإنترنت إلى الإنترنت، مما دفع الصناعة إلى الأمام بعدد من السنوات، ويحاول Instagram الاستفادة من هذا الاتجاه.

النقطة الرابعة التي يخطط إنستجرام Instagram لبنائها هي المراسلة ، والتي يقول موسيري إنها أصبحت الطريقة الأساسية التي يتواصل بها الأشخاص مع أصدقائهم المقربين على التطبيق، فعلى مدى السنوات الخمس الماضية، تحول الاتصال بعيدًا عن منشورات التغذية والقصص وانتقل إلى الرسائل المباشرة.

يشارك موسيري المزيد من المعلومات حول كيفية تخطيط إنستجرام Instagram لتوسيع عروض الفيديو الخاصة به والحصول على محتوى جديد أمام المزيد من المستخدمين.

يقول موسيري قبل إطلاق خطط شركته للفيديو: «لم نعد تطبيقًا لمشاركة الصور»، وتوصلت أبحاث Instagram إلى أن السبب الأول وراء استخدام الأشخاص للتطبيق هو الترفيه، وهذا ما يبحث عنه الناس في كل مرة يفتحونها.

ولإبقاء مستخدميه مستمتعين، سوف يميل إنستجرام Instagram أكثر إلى الفيديو، ويقر موسيري بوجود منافسة جادة من TikTok وYouTube، مما يعني أن هناك الكثير من العمل أمام Instagram للوصول إلى نفس المستوى.

تتبنى الشركة هذا التحدي من خلال العمل على عدد من التغييرات التي سيتم طرحها في المستقبل القريب، أحد هذه التغييرات هو طريقة جديدة لتوزيع المحتوى وتعريف المستخدمين بمجموعة متنوعة من المبدعين.

خلال الشهرين المقبلين، سيختبر إنستجرام Instagram المزيد في فضاء التوصيات، ويتضمن ذلك إظهار محتوى المستخدمين في خلاصتهم من حسابات قد لا يتابعونها بعد.

بدأ طرح نسخة مبكرة من هذا الاختبار الأسبوع الماضي، يوجد هذا الأسبوع اختبار جديد حيث يمكن للمستخدمين تحديد الموضوعات التي يرغبون في رؤية المزيد منها أو تقليلها.

سيختبر Instagram أيضًا كيفية استخدام الفيديو كتنسيق محتوى، وكذلك تجربة كيفية احتضان الفيديو على نطاق أوسع - فيديو ملء الشاشة ، غامر ، ترفيهي ، أول فيديو على الهاتف المحمول. وهكذا سيم تجربة عددًا من الأشياء في هذه المساحة خلال الأشهر القادمة.

أخيرًا، تتوقع الشركة أن تكون أكثر شفافية في تواصلها مع التغييرات القادمة، مشيرة إلى أن هذه الخطط تمثل جهدًا مستمرًا وليست تحولًا بين عشية وضحاها.