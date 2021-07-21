«رايح جاي».. 3 اعتزالات في حياة ريهام سعيد

أعلنت الإعلامية ريهام سعيد اعتزالها تقديم البرامج وتركيزها في التمثيل، وهي ليست المرة الأولى التي تعلن خلالها الإعلامية والممثلة اعتزالها، ونستعرض خلال السطور التالية عدد المرات التي اعتزلت فيها ريهام سعيد.

اعتزال ريهام سعيد 2021

أعلنت ريهام سعيد، اليوم، قرار اعتزالها تقديم البرامج عبر حسابها على «إنستجرام»، قائلة: «فكرت كتير قبل ما أكتب البوست ده أنا اعتزلت التمثيل سنة 2015، لأني حسيت أن صاحب بالين كداب، وأن التمثيل مأثر على مسيرة الخير اللي ابتديتها من سنين طويلة عشان الوقت والمجهود اللي بعمله».

وتابعت: «لكن عشقي للتمثيل اللي هو دراستي ومهنتي الأولى قبل الإعلام، رجعت أمثل تاني وأنا لسه في نظر المخرجين والمنتجين مذيعة عايزة تمثل، كنت عارفة أن عشان آخد مكان كممثلة لازم أسيب الإعلام زي داليا البحيري وبسمة ودينا فؤاد ودينا الشربيني وغيرهم، بس مكنتش قادرة أسيب رسالتي اللي كانت مهمة أوي وقتها».

وأضافت: «أنا حصل لي مشكلات كتير من المهنة دي بتأثير باطل من السوشيال ميديا من منافسين وأعداء بسبب المشاهدة العالية جدا والنجاح أنا تعبت وحسة أني قدمت كل اللي ممكن يتقدم والدولة عاملة اللي عليها ومش محتاجين دور المجتمع المدني في مساعدة الناس، ولكن أنا ليا الشرف أني اشتغلت في المهنة العظيمة دي اللي ليها رسالة سامية وعظيمة وليه الشرف أني كنت إعلامية في أصعب وقت مر على الإعلاميين أيام حكم الإخوان والحمد لله كان لينا موقف واضح ومتغيرش ولا دقيقة»

وواصلت : «أنا الحمد لله حققت في التمثيل وكل اللي اشتغلته علم مع الناس واشتغلت أعمال كلها قيمة بس بعد ما جالي السكر وشوية مشاكل تانية، قررت أعمل اللي بحبه، أنا بكل أسف بعلن اعتزالي الإعلام تماما وهركز كممثلة وهطلب من الدكتور أشرف زكي أنه يساعدني أني أغير الفكرة الموجودة في أذهان المخرجين والمنتجين أني مذيعة».

ريهام سعيد تعتزل في 2019

أعلنت ريهام سعيد في 2019 اعتزالها الإعلام، عقب حلقة السمنة، التي اتهمت فيها بإهانة أصحاب الأوزان الثقيلة، وقالت خلال فيديو عبر «إنستجرام»: «أنا عمري ما هشتغل في العمل الإعلامي تاني وعمري ما هشتغل ممثلة تاني، وعمري ما هرجع الشغلانة دي تاني، لأن اللي أخطر من السرطان ومن السمنة ومن كل حاجة هو الضغط، وأنا مضغوطة وجه الوقت اللي أنا أعيش فيه حياتي وأخلي بالي من ولادي، واتقرب من ربنا واقعد مع جوزي، وأبقى زيكم إنسانة طبيعية».

وأضافت: «أنا قضيت 16 سنة من حياتي بخدم الناس بس وطول الليل نايمة بفكر في مين عايز كيس دم، ومين عايز حقنة، ومعملتش فلوس ومعملتش أي حاجة.. أنا دنيتي كانت خالصة لله وربنا عالم ده، وأقسم بالله العظيم إني عمري ما تربحت ولا أخدت مصلحة ولا أي حاجة من ورا أي حاجة في الشغل، وعشت بضمير جدا وبشرف جدا وبراس مرفوعة جدا».

واختتمت «أنا عايزة أعيش حياتي وعايزة ابقى إنسانة طبيعية، وإنتو والله خدمتوني لله، ولكل واحد علق تعليق مش كويس ولكل واحد ألف تأليفة مألفتهاش، أنت خدمتني ورضتني وفوقتني إني لازم أعيش لنفسي ولأولادي وكفاية كده بهدلة، والواحد لازم يعيش بكرامة وإحساس الظلم وحش كفاية تعبت وخلاص».

ريهام سعيد تعتزل التمثيل 2014

وفي أغسطس 2014، أعلنت ريهام سعيد، اعتزالها التمثيل، من أجل التفرغ لخدمة البلد وأعمال الخير، وقالت عبر برنامج «صبايا الخير»، الذي تقدمه على إحدى الفضائيات: «مبسوطة من كل المجاملات والآراء لتهنئتي على مسلسل ابن حلال».

وأضافت: «قررت أن يكون المسلسل مسك الختام، وتشرفت بالتمثيل مع الجميع، لكن أنا مش همثل تاني، وهتفرغ لـ صبايا الخير، ولخدمتكم وخدمة البلد اللي محتاجة لنا».