سقوط جزء من شرفة عقار في بنها دون خسائر بشرية

شهد شارع صلاح الدين بمدينة بنها، سقوط جزء من شرفة أعلى عمارة بداخله دون خسائر بشرية، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمعاينة العقار وبيان خطورة الحادث على باقي العمارة، وتولت النيابة التحقيق وقررت تشكيل لجنة.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارًا بورود بلاغ بسقوط جزء من شرفة عمارة بشارع صلاح الدين بمدينة بنها، وانتقلت الأجهزة الأمنية، وتبين أنه لا توجد إصابات، ولكن توجد تلفيات بسيارة كانت تقف أسفل العقار، ومؤكدة سلامة باقي العقار.

وانتقلت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لمعاينة المنزل وإعداد تقرير بشأنها.

في وقت سابق، قرر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، تشكيل لجنة من إدارة المنشآت الأيلة للسقوط، لفحص حالة العقار المنهار، بقرية الشموت التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية.

ودفع مجلس مدينة بنها بفريق من المهندسين يرافقهم مهندسين استشاريين لفحص العقار وأسباب انهياره وحالته الإنشائية والتراخيص الخاصة به.

وانتقل حمادة وهدان نائب رئيس مدينة بنها إلى موقع الحادث بتكليف من المهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها.

كان طفل لقي مصرعه يبلغ من العمر 5 سنوات، إثر سقوط سقف منزل عليه، بمنطقة الشموت، بمدينة بنها، تم نقل الجثة لمستشفى بنها العام وتولت النيابة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا، بوفاة الطفل عمر إبراهيم، 5 سنوات، إثر سقوط سقف منزل عليه، أودى بحياته في الحال.

وانتقلت على الفور قوات الأمن لمكان الواقعة، وتبين أن المنزل مبني بالطوب الأحمر، وانهار السقف على الطفل وأودى بحياته، وجرى نقل الجثة لمستشفى بنها العام، وتولت النيابة التحقيق.