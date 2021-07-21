الأعلى للإعلام ونقابة الإعلاميين يعزيان محمد شبانة في وفاة والده

شاطر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الكاتب الصحفي محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين وعضو مجلس الشيوخ، الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله والده.

وقال المجلس، في بيان له منذ قليل، إنه يتقدم بخالص العزاء إلي أسرة الفقيد داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

كما نعي نقيب الإعلاميين النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ ببالغ الحزن والأسى والد الزميل محمد شبانة عضو مجلس الشيوخ وسكرتير عام نقابة الصحفيين الذي وافته المنية اليوم.

وقال سعدة في بيان له: ويدعو نقيب الإعلاميين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان

موعد دفن والد محمد شبانة

وأعلن محمد يحيى يوسف، عضو مجلس نقابة الصحفيين أنه سيتم دفن جثمان شبانة عبد العزيز بدوى والد الكاتب الصحفي محمد شبانة، عضو مجلس الشيوخ وسكرتير عام نقابة الصحفيين، غدا الخميس بالمنصورة، وأنه سيتم التحرك من أمام مستشفى الشرطة بالعجوزة في الثامنة صباحا.

وفي وقت سابق كتب النائب محمد شبانة، عضو مجلس الشيوخ وسكرتير عام نقابة الصحفيين، رثاء لوالده شبانة عبد العزيز بدوي الذي وفاته المنية اليوم بعد صراع مع المرض، داعيا الله أن يسكنه فسيح جناته.

وفاة والد محمد شبانة

وقال شبانة في تدوينة له عبر صفحته بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك منذ قليل: بسم الله الرحمن الرحيم « وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (155) الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (156) أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ (157) » سورة البقرة.. صدق الله العظيم.

وواصل شبانة قائلا: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا علي فراقك ياوالدي الحبيب الغالي لمحزونون، توفي إلى رحمة الله تعالى والدى الحبيب والغالي شبانة عبد العزيز بدوي.ولا نقول إلا ما يُرضي الله.

كما تقدم عدد من زملاء الكاتب الصحفي محمد شبانة بالعزاء ومنهم خالد ميري وكيل نقابة الصحفيين، قائلا: «خالص العزاء للصديق العزيز محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين وعضو مجلس الشيوخ، لوفاة المغفور له بإذن الله والده، تغمد الله الفقيد برحمته وألهم الأسرة الصبر والسلوان».