عاجل.. السيطرة على حريق بصالة «ساونا وجاكوزي» في قليوب

سيطرت قوات الإطفاء والحماية المدنية بالقليوبية على حريق هائل شب في صالة «ساونا وجاكوزى» في قليوب بسبب تسرب الغاز، والتهمت النيران المكان بالكامل، ولا توجد خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من قسم شرطة قليوب، يفيد بوقوع حريق في برج سكني بمنطقة أرض الجهيني دائرة القسم.

وانتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان الحادث، وتمت السيطرة على النيران وتبين أن الحريق شب في الطابق الأرضي، عبارة عن صالة جاكوزي وساونا مستأجرة لشخص يُدعى «ه.ع.ع»، واندلعت النيران بسبب تسرب الغاز، ولم تقع أي خسائر بشرية، وجار حصر الخسائر، وتبين من الفحص أن المكان غير مرخص.

في وقت سابق، تمكنت قوات الدفاع المدني بالقليوبية، من السيطرة على حريقين اندلعا في منزل، وورشة نجارة بمركز طوخ دون أي إصابات أو خسائر في الأرواح وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى مدير أمن القليوبية، إخطارًا بنشوب حريقين بمنزلين عشوائين بالطوب الأبيض ومسقوفين بالخشب بمركز طوخ وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء.