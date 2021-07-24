الـ5 نجوم كاملة العدد.. أسعار الفنادق في شرم الشيخ: تبدأ من 850 جنيهًا

ارتفعت أسعار الفنادق في شرم الشيخ بداية من موسم الصيف الجاري، خاصة الـ 5 نجوم بسبب ارتفاع نسبة الإشغال خلال الفترة الماضية، وخاصة مع زيادة عدد رحلات السياحة الداخلية في مصر.

وتتربع فنادق شرم الشيخ على قائمة فنادق المدن السياحية المصرية؛ لاختلاف جوها عن باقي المحافظات المصرية ووجود العديد من الأنشطة الترفيهية بها.

وتتميز مدينة شرم الشيخ بوجود العديد من الفنادق المختلفة المصنفة بـ 3 نجوم وحتى 7 نجوم لتتيح لكافة الفئات إمكانية الحجز والاستمتاع بها في فصل الصيف.

فنادق شرم الشيخ 5 نجوم.. كاملة العدد

وارتفعت أسعار الفنادق الـ 5 نجوم هذا العام مقارنة بالعام الماضي بسبب زيادة نسبة الإشغال وزيادة الرحلات السياحية الداخلية والخارجية.

وأعلنت بعض فنادق شرم الشيخ ذات تصنيف الـ 5 نجوم، اكتفاءها وعدم وجود غرف شاغرة نهائيًا حتى 15 أغسطس المقبل.

وتباينت الأسعار في فنادق شرم الشيخ لتبدأ من 3 آلاف جنيه للفرد لمدة 3 ليال، وتصل إلى 8 آلاف جنيه بحسب الفندق والإطلالة على البحر وبرنامج الرحلة.

رحلات شرم الشيخ.. أسعار تبدأ من 850 جنيهًا

وأعلنت شركات سياحة مصرية، بدءًا من شهر يونيو الماضي، عن رحلات إلى مدينة شرم الشيخ بأسعار 850 جنيهًا للفرد شاملة الانتقالات من وإلى القاهرة.

وشملت الأسعار الإقامة في فنادق 3 نجوم كفنادق كيلوباترا ولونا شرم وكليف ريزورت، إلا أن الأسعار ارتفعت نسبيًا مع دخول شهر يوليو وإجازة عيد الأضحى بسبب زيادة الإشغال.

وتباينت أسعار الفنادق في شرم الشيخ ذات تصنيف الـ 4 نجوم لتبدأ من 1500 جنيه وحتى 1900 للفرد على حسب الفندق والخدمات المقدمة لتشمل فنادق هوليداي أكوا بارك وكتاركت ريزورت وفندق كتاركت ليالينا.

وقال باهر محمد رئيس مجلس إدارة إحدى شركات السياحة الداخلية، إن الشركات توفر عددًا من الرحلات داخل مدينة شرم الشيخ لتعريف الزائرين والسائحين على المدينة ومزاراتها السياحية.

وأوضح أن الرحلات تشمل سوهو سكوير وخليج نعمة ومنطقة السوق القديم، إضافة إلى أنشطة ترفيهية تشمل الألعاب المائية والرحلات البحرية إلي منطقة رأس محمد أو مدينة دهب والسفاري والحفلة البدوية، إضافة إلى زيارة بعض المعالم في سانت كاترين وطابا ونوبيع.