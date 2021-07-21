طريق شرم الشيخ الجديد: اختصار 200 كيلو وأكثر أمانا

يعتبر طريق شرم الشيخ الجديد احد مشروعات مصر القومية في الطرق والذي ساهم في تقليل وقت السفر من القاهرة والمحافظات إلي مدينة شرم الشيخ إضافة إلى كونه أكثر أماناً للسيارات.

طريق شرم الشيخ الجديد يختصر 200 كيلو

يبدأ طريق شرم الشيخ الجديد من منطقة عيون موسى بعد العبور من نفق الشهيد أحمد حمدي بحوالي 20 كيلو ويبلغ طول الطريق والذي 342 كيلو متر بدلاً من 540 كيلو متر في الطريق القديم ليختصر 198 كيلو تقريباً.

ويختلف مسار الطريق الجديد عن مسار الطريق القديم إلا أنه يمر أيضاً ببعض المدن كرأس سدر وأبوزنيمة و أبورديس، وطور سيناء حتى الوصول لمدينة شرم الشيخ.

طريق شرم الشيخ الجديد.. 3 حارات في كل اتجاه بعرض 25 متر

ويتكون طريق شرم الشيخ الجديد من 3 حارات في كل أتجاه ، ويبلغ عرض الحارة 25 مترا عمل علي تنفيذه شركة المقاولون العرب، وشركة أوراسكوم، بإشراف من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأنهت الشركات إنشاء 14 محطة لتموين السيارات على طريق شرم الشيخ الجديد، بمعدل 7 محطات على طريق الذهاب و 7 على طريق الإياب، بمتوسط مسافة 50 كيلو متر بين كل محط.

كما أنهت الشركات إنشاء الاستراحات الخاصة و نقط الارتكازات الأمنية و الإسعاف و وحدات التدخل السريع.

طريق شرم الشيخ الجديد: تفادي للمنحنيات الخطرة

ويتميز طريق شرم الشيخ الجديد بتفاديه للمنحنيات الخطرة الموجودة في طريق شرم الشيخ القديم وخاصة في منطقة أبورديس وأبو زنيمة والتي تسببت في عدد كبير من الحوادث.

وصمم الطريق بحارات واسعة تسع مرور السيارات إلي جانب بعضها البعض في اتجاهين مختلفين بعكس الطريق القديم إضافة إلي عدم مرور الطريق من أي مناطق سكنية.